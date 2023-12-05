南部縣市44位救護專才　取得高級救護技術員資格

▲消防署第9期高級救護技術員訓練5日結業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



為提升消防救護人員緊急醫療專業知能，提供更高品質的到院前緊急救護服務，屏東縣政府消防局積極爭取辦理「內政部消防署第9期高級救護技術員訓練」下，經近8個月訓練，於今(5)日辦理結訓典禮，消防署長官、參訓縣市消防局科長及該局秘書鄭建德均到場給予結訓學員祝福和勉勵。

這次EMT-P（高級救護技術員）訓練從4月10日起至12月5日，歷經8個月，合計訓練時數更長達1,344小時；成員除了屏縣消防局12名救護菁英外，也有來自嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄港及高雄市消防局等32名，合計44位的救護專業人才。

參訓學員除了學習急救學理課程、醫院實習及救護車實習外，均已於訓練過程中取得了高級心臟救命術(ACLS)、小兒急救術(APLS)、到院前創傷救命術(PHTLS)及外傷急救術(ETTC)等醫療專業證照，並即將參與衛生福利部甄試，該批受訓完成的菁英，都能取得高級救護技術員資格，於急救現場提供有緊急需求之傷病患氣管內插管、靜脈注射急救藥物、過敏患者給予肌肉注射腎上腺素等高階急救處置，對提升緊急傷病患之存活率，將極有助益。

鄭秘書感謝義大醫療財團法人義大醫院承接並規劃辦理豐富紮實的學理與實作課程，也期勉每位來自南部各縣市的參訓學員在結訓返回各縣市後，都能持續精進急救知能，並肩負起教育訓練、品質管理等責任，共同為提升縣市的到院前緊急救護能力與品質努力。