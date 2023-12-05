被影射是「火燒家樂福」屁孩　抖音「破門網紅」發聲：不是我縱火

▲抖音某網紅以破門挑戰出名，卻被誤認是造成家樂福大火的屁孩，於4日晚間緊急發聲。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

家樂福中原店3日凌晨，因20歲郭男、20歲黃男和24歲周男等3人點燃殺蟲劑而引發大火，賣場慘遭祝融、嚴重毀損，預估將停工2週修復，郭男等人則已被逮捕，而部落客「農藝女孩看世界」5日發文指稱郭男等人是為了拍抖音而犯案，並附上一張「破門挑戰」網紅照片，該網紅也緊急發聲，強調自己並非害家樂福大火的肇事者。

據了解，家樂福中原店採24小時經營，是全台業績前3名的店面，郭男等人3日凌晨前往消費，路過清潔用品區時，竟拿殺蟲劑噴打火機，更因此導致嚴重火災，所幸賣場內的10名員工和20名顧客疏散及時，並沒有造成傷亡。

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但這場大火延燒將近4小時才被撲滅，整棟賣場全面燃燒，連場內的12間餐廳也遭到波及，地下停車場的多輛汽車更因滅火而慘遭水淹，恐需修復2週後才能重新營業，財物損失將難以估計，郭男等人也遭到逮捕，全案依法送辦。

「農藝女孩看世界」則在個人頁面上表示，此次火災是因「年輕人在大賣場附近玩『殺蟲劑噴打火機』」而造成，源頭又是一場抖音挑戰，並強調模仿的不是國中小生，而是20幾歲的大學生，並附上一張進行「殺蟲劑破門」網紅頁面，瞬間引發大眾關注。

多名網友誤認為是貼文中的網紅造成家樂福大火，還有網友憤怒詢問「縱火燒賣場不覺得羞恥嗎，爛貨」，該名網紅也於4日晚間緊急發聲，強調自己並非縱火者，希望大眾可以明辨是非。

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