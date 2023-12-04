蘋果專利曝神秘環形設備　可能為新品「智慧戒指」

▲蘋果智慧戒指專利。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果又有新專利，近期外媒發現，蘋果一項「環形裝置」新專利通過，專利內容中顯示這項新裝置，可以提供類似Apple Watch的觸覺通知，並讓佩戴者按壓表面進行回應。

外媒AppleInsider認為，這廂專利可能是蘋果為了智慧戒指研發，此次專利名為「具有壓敏輸入的指環輸入設備」，除此之外，過去蘋果也曾推出多項戒指相關的專利。早在 2015 年，蘋果就在研究一款具有語音控制、觸覺甚至相機的環形穿戴式裝置。然後在 2019 年，蘋果似乎打算在戒指中複製 Apple Watch 的功能。

考慮到花費的時間長度以及專利申請的絕對數量，報導中指出，可以合理地推測蘋果正在接近可行的系統。早在 2023 年，就有報告指出智慧戒指可以辨識用戶打響指的情況。這看起來非常接近Apple Vision Pro 的控制方式，也有可能這項專利只是Vision Pro的一個配件。

▲蘋果新專利。（圖／蘋果）

但現在在這項最新授予的專利中，蘋果正在研究可以發出通知的戒指內部，以及可以進行控制的外部。專利中提到，由於人們平日經常佩戴戒指，而體積較小，因此電子指環可以用作不引人注目的通信設備，可以隨時其他產品進行無線通信。

智慧指環的目的與功能

在每種情況下，此類穿戴式裝置都可以「從配套設備接收無線輸入並向佩戴者提供資訊」。例如戒指可以接收來自智慧型手機的通知並產生振動警報。蘋果認為，環形輸入設備可用於為各種設備提供無線輸入，例如智慧手錶、健康監測設備、耳機、耳塞等配套可穿戴設備提供輸入。

它們還可以用於向手持產品提供輸入，例如智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦、媒體播放器、手寫筆等等。該專利也提到，環形輸入設備還可用於向固定設備提供輸入，例如桌上型電腦、智慧家庭控制和娛樂設備，例如，開燈、更換電視頻道等。