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社會 社會焦點 保障人權

十指緊扣小王掰「研究廚藝吃美食」　人妻要賠夫12萬元

記者黃翊婷／綜合報導

林姓人妻被丈夫指控在今年2月至4月間與陳姓男子發生婚外情，兩人雙雙挨告，她辯稱因為自己對下廚有興趣，才會邀請陳男一起共同品嘗美食，但並未獲得台中地院法官採信，最終被判應賠償丈夫12萬元。陳男則因為沒有證據可以證明他主觀上是否知道林女已婚，獲判免賠。

義大利麵,吃飯,餐廳,約會,女性,用餐,聚會,海鮮,料理（圖／CFP）

▲林女聲稱，與陳男同進同出是為了共同研究廚藝。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林女的丈夫在判決書中主張，妻子今年2月至4月間與陳男同乘機車、進出台中市某民宅、相約出遊，相處時甚至會做出十指緊扣等舉動，顯然已經侵害到他的配偶關係身分法益，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

林女則辯稱，她和陳男只是朋友關係，因為自己對下廚有興趣，所以邀請陳男共同品嘗美食，過馬路時雖然曾牽手攙扶，但也只是一般的正常交友行為，她未曾主動說出自己的婚姻狀況，陳男是無辜受到波及的人。

陳男也表示，他是因為爬山認識林女，受女方邀請共同研究廚藝，「我年歲較大，體力不佳，林女基於好意會攙扶我，並無曖昧之情」，他也有詢問過林女是否有配偶，對方則未正面回應，「我不知道林女是有配偶之人」。

台中地院法官認為，林女明知自己已婚，仍在2023年2月至4月間與陳男共乘機車、共食、牽手、共同進出民宅，這部分都有照片、影片為證，兩人都是有配偶之人，與異性往來理應保留適當距離，卻還是做出十指交扣、挽手等親密舉動，因此認定兩人有「超友誼」關係。

不過，由於林女的丈夫並未舉證證明陳男主觀上是否知道女方已婚，最終法官僅判林女應賠償丈夫12萬元，陳男免賠，全案仍可上訴。

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