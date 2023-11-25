好貴！肚子餓偷走工作區25元乖乖　台中男挨告罰金18萬

記者黃翊婷／綜合報導

22歲廖姓男子沒有工作，今年2月11日因為肚子餓，徒手破壞一間麵店的拉門，偷走王姓老闆放在工作區的乖乖（價值25元），結果因此害慘自己。台中地院法官審理後，依毀越安全設備竊盜罪判處廖男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲台灣特有的「乖乖文化」，民眾會擺放一包綠色乖乖以保佑設備正常運作。（示意圖／記者王麗琴攝，非本文事發地點。）

判決書中記載，廖男今年2月11日凌晨2時許因為肚子餓，行經王男經營的麵店時，發現沒人在場，便徒手破壞麵店工作區的塑膠拉門，闖入後偷走一包價值25元的乖乖，接著徒步逃離現場。

事後王男發現店面遭竊，於是向警方報案，廖男也因此挨告。台中地院法官認為，麵店的塑膠拉門是設置用來區隔工作區，依照社會通常觀念，應當也算是防盜設備之一，廖男徒手破壞拉門，確實已經觸犯刑法第321條第1項第2款之毀越安全設備竊盜罪。

法官接著表示，廖男目前無業，卻不思憑自身能力工作賺錢，反而因為肚子餓就下手行竊，還破壞王男的麵店設備，顯然欠缺對於他人財產權及法律秩序的尊重，考量到他的犯罪手段尚屬和平，犯後也已坦承犯行，只是沒錢和解賠償，最終依毀越安全設備竊盜罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

【法規補充說明】

刑法第321條

1、犯前條第1項、第2項之罪而有下列情形之一者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金：

一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。

二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。

三、攜帶兇器而犯之。

四、結夥3人以上而犯之。

五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。

六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之。

2、前項之未遂犯罰之。