繳不出貸款19萬典當愛車　台中女回頭報案失竊下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台中34歲女子小虹（化名）因為繳不出貸款，2020年11月26日將愛車典當，換得19萬元，沒想到事隔1年多，她竟向警方報案聲稱汽車失竊，結果反而吃上誣告官司。台中地院法官審理後，依未指定犯人誣告罪判處小虹拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲小虹典當汽車，又跑去報案聲稱失竊，結果害自己吃上誣告官司。（示意圖／CFP，非本案汽車。）

判決書中記載，小虹在2015年間購入一輛汽車，2020年11月26日她將車子典當，換取19萬元款項，但她明知車子已經典當，竟在2022年5月28日向警方報案，聲稱車子借給朋友之後不知去向，直到2022年8月4日一名停車收費員在開立收費單時，才發現小虹的車子（當時已被警方註記為失竊車輛）。

當鋪老闆親自前往警局解釋，表示該車輛是小虹用來抵押借款的，已經在2021年5月1日流當，屬於流當車，當鋪擁有該車的使用權利。

小虹到案之後也表示，是因為繳不出貸款才會把車子典當，但忘記抵押給哪一間當鋪，後來她確實有去報案說車子遺失，不過，報案時間已經不記得了。

台中地院法官認為，小虹已經是成年人，應當知道誣告行為是法律所不容許的，竟向警方謊報汽車失竊，導致他人受到刑事訴追危險，有害司法偵查權的行使及發動，無端浪費司法及警政資源，考量到她的犯罪動機、目的、手段、所生危害等因素，最終依未指定犯人誣告罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。