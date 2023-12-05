衛福部處長車震人妻！地點在「信義路露天停車場」　傳多人目擊

▲10/30 18:56，衛福部祕書處長許朝程與陳女幽會模式固定，地點都在許家附近的停車場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10月30日傍晚5點多，許朝程獨自一人駕車離開衛福部辦公室，他一路上不停講手機，開車也不斷變換車道、搶黃燈，像是在趕時間。不久，許開車進入信義路三段同一座停車場，熟練地停進角落的停車位，然後迅速溜進後座等候。

過了20分鐘，陳女開車抵達，她將車停在與許車相隔一輛車的停車格後，直接進入許車後座，2人在車內待了1個半小時，過程中同樣也是撐開大傘擋住前擋風玻璃，期間許車也多次劇烈晃動，就連其他車輛經過，許車也沒有因此停止晃動。晚間8點多，2人幽會結束，陳先開車離開，許才坐進駕駛座，隨後開車回家，陳則先到捷運雙連站載了一位男性長輩，才回到新北市永和的住處。

▲10/30 19:00，陳女上車後不久，許朝程從後座爬到前座翻找東西。

本刊鎖定許朝程跟拍，是因接獲民眾爆料，指許與之前的下屬陳姓女子關係匪淺，為確認爆料真偽，本刊連日直擊發現2人在車內幽會，且都選在下班時間，地點還是許家附近熙來攘往的公有停車場，行徑相當大膽。

▲10/30 19:01，幽會過程中，許朝程在車內撐開大傘，遮住擋風玻璃，掩人耳目。

知情人士告訴本刊，許朝程今年6月才從新北市政府轉到衛福部，擔任祕書處長，他擔任新北市政府衛生局副局長期間，就與陳女傳出婚外情，當時衛生局同仁經常看到2人在上班前、下班後鬼祟相約，也在假日遇過2人一起到市府旁的板橋大遠百逛街、看電影，甚至還有人在辦公室電腦的通訊軟體中，發現2人互稱老公、老婆。

▲許朝程擔任新北市衛生局副局長時，曾捲入恩恩案，掀起不小風波。

本刊調查，陳女去年離開公職轉往教育體系，目前在新竹某私立大學擔任專任助理教授，至於許朝程擔任新北市政府衛生局副局長期間，正逢新冠肺炎疫情高峰期，他曾因恩恩案發生後3天，傳訊給轄區各醫院院長：「擔心病人延誤就醫治療再發生…院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治，不要拒絕。」遭恩恩爸質疑衛生局早已知情，恩恩案就是延誤就醫的證明，引起不小風波。

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