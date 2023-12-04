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社會 社會焦點 保障人權

30隻流浪狗成路霸！村長攔路陳情　動防所施鐵腕開罰飼主

▲田尾鄉村長攔路陳情縣長流浪狗。（圖／民眾提供）

▲田尾鄉民養了近30隻流浪狗。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉福光村有村民在住家內，養了近30隻流浪狗，平日不僅狗吠聲不斷，甚至還會跑出路面追車，附近的鄰居嚇到繞路而行，日前縣長王惠美前往會勘怡心園改善工程，村長陳壯飛帶著布條攔路陳情，動防所昨日到飼主家進行勸導，同時清查未登記犬隻，並依動保法規定開罰。

▲田尾鄉村長攔路陳情縣長流浪狗。（圖／民眾提供）▲田尾鄉村長攔路陳情縣長流浪狗。（圖／民眾提供）

▲田尾鄉村長陳壯飛攔路陳情縣長流浪狗。

和美鎮嘉佃路712巷3年前曾有阿伯收留60多隻流浪狗，盤踞在道路上成為路霸，讓路人怕爆不敢靠近，而田尾福光村村民也在民宅內養了快30隻流浪狗，就在當地信仰中心「順天宮」的附近，陳壯飛說，飼主又沒照顧好「經常放著狗在外面追人、追車；還會對著陌生人不斷的吠叫，尤其還會跑到農田追逐，環境噁臭不堪，村民對這群狗相當的頭痛，害怕之餘只能繞路而行。

▲田尾鄉村長攔路陳情縣長流浪狗。（圖／民眾提供）

▲和美鎮嘉佃路712巷曾有60多隻流浪狗。

12月1日彰化縣長王惠美到田尾鄉會勘怡心園改善工程，會勘結束後，陳壯飛當下陳情，希望縣長能幫幫村民，動防所昨日立即到該名飼主家進行勸導，同時清查未完成寵物登記犬隻，並依《動物保護法》規定，每隻可罰3000至1萬5千元。

▲田尾鄉村長攔路陳情縣長流浪狗。（圖／民眾提供）

▲流浪狗半夜逛大街。

彰化縣動物防疫所長董孟治對此表示，若民眾發現浪犬可打捕犬專線 (04-8590010)聯繫，並提供詳細流浪犬通報資訊，或通報當地所轄清潔隊執行捕捉。並呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物之安全。

▲田尾鄉村長攔路陳情縣長流浪狗。（圖／民眾提供）

▲動防所前往該名飼主家清查流浪狗隻。

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