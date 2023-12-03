「送肉粽」罕見傍晚進行！未公布路線引恐慌　地方媽媽載兒不敢回家

▲送肉粽未公布路線爆恐慌。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

又來了！彰化送肉粽之亂再起，要不要對外公布再度成為話題，昨(2日)花壇長沙村又有一場，禮儀社及喪家選擇低調進行，白天舉辦完告別式後，訂於傍晚5點30分進行科儀，也請附近鄰居閃避，未料又因此造成地方恐慌，紛紛在臉書地方社群抱怨，「不敢出門」、「訂好餐廳臨時取消」、也有地方媽媽載小孩載小孩不敢回家。

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又稱送煞或喫麵線，傳說是怕自縊的死者怨氣太重、會找替死鬼，所以舉辦送煞科儀法會，將死者煞氣及所用繩索送到海邊燒掉；而之所以稱為「肉粽」，是因為端午節製作的肉粽多以細繩捆綁懸吊在牆壁上，因此暗喻上吊，演變到近年，一般厭世輕生案件，則另以「送煞」作為辨別舉辦。

8月間彰化市古夷里舉辦送吊煞、上個月也有因舉辦送煞送往台中海邊，皆引發軒然大波，彰化市長林世賢還出面喊話呼籲民眾切勿迷信，不要再以「送肉粽」引發地方恐慌，以平常心誦經超度儀式即可，因此近期舉辦的幾場，喪家及禮儀社皆傾向低調進行。

據花壇鄉代翁啟祐了解，昨天的這場送煞科儀，喪家白天在殯儀館已舉辦完告別式，有村民自行貼出詳細的送煞時間為6點30分，路線沿著鳥松巷、花南路、番花路後往鹿港海邊。

翁啟祐說，聽村民說送煞儀式提前1小時在喪家進行，儀式進行完後直接搭車出去，非常平靜，但也因此引發居民恐慌，紛紛抱怨「不敢出門」、「訂好餐廳臨時取消」、也有地方媽媽載小孩載小孩不敢回家，喪家傷慟之餘也倍感無奈，到底要不要舉辦或是公布路線，再度引發爭議。

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