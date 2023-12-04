砸3千萬改裝！「酸菜魚」進駐高雄巨蛋商圈　「島語」也展店

▲漢來美食豪砸3000萬打造溜溜酸菜魚高雄富民旗艦店。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

「酸菜魚」熱潮沒退，漢來美食品牌「溜溜酸菜魚」近日插旗北高雄巨蛋商圈，將開出第3家分店，業者斥資3000萬大改裝，將於明(5日)正式開幕。開幕首2日推出午餐前50組入場享「全品項半價」超值優惠，高雄人務必把握。此外，集團全新Buffet品牌「島語自助餐」在台北漢來首開幕即一位難求，業者透露，未來高雄也會有一家「島語自助餐」，並由現有2家漢來海港其中一家改裝，但時間尚未確定。

漢來美食自去年9月在高雄遠東SOGO百貨開出「溜溜酸菜魚專賣店」品牌後，贏得廣大饕客的喜愛，今年7月在高雄夢時代開出第2店，開幕至今僅5個月，持續創下驚人的業績，集團乘勝追擊，5日將於北高雄巨蛋商圈開出第3家分店，也是集團首間街邊店，營業時間更延長到晚上11點半，搶攻商圈上班族和夜貓族宵夜市場。

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▲▼溜溜酸菜魚高雄富民旗艦店營業到晚間11點30分，搶攻夜貓族、宵夜市場。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢來美食是高雄在地企業，旗下品牌都開設於百貨賣場內，據了解，業者曾想在台中開設首間街邊店面，幾經評估商圈熟悉度，因此首間街邊店仍選在高雄，主要就是看中此區餐飲密集區、宵夜人口多。集團這次以月租約40萬租下巨蛋商圈雙店面，並豪砸3000萬、耗時8個月打造旗艦店面，占地114坪、規劃122個座位數，單月營收目標750萬元。

業者指出，疫情遠離，集團也進入展店上升期，明年全台多處都有展店計畫，包括「溜溜酸菜魚」預計將再展3-5間店，其中桃園中壢確定會有一家。

▲「溜溜酸菜魚」主打酸、香、麻、辣，湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片非常開胃。（圖／記者許宥孺翻攝）

慶祝開幕，溜溜富民店12月5日至6日，開幕首二日推出午餐前50組入場享「全品項半價」優惠活動，12月5日至14日則有「加料半價」的優惠活動，此外，來美食APP會員從12月7日至31日到店消費滿666元，即贈特色小食兌換券。

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」開幕後一位難求。（圖／記者黃士原攝）

此外，有升級版漢來海港之稱的「島語自助餐廳」，今年10月於台北漢來大飯店正式營業，開幕後一位難求，也傳出明年有機會進駐「SOGO CITY 大巨蛋」。高雄是否也有機會展店？業者今日明確指出，「高雄會有一家」，並且由現有的2家漢來海港餐廳（漢來店、巨蛋店）進行改裝，不過有內部、外部因素考量，因此時間上無法確定，不過5年內有機會。