高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊！噴滿地血急送醫

▲小港分局員警處理糾紛遇刺，噴了一地血。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(4日)凌晨發生一名員警遇刺事件，一名何姓男子借住邱姓友人家中，邱男不願再讓他居住，雙方引爆口角糾紛，警方獲報到場處理，未料，何男情緒失控，竟持美工刀朝向員警的頸部、手臂攻擊，導致員警當場受傷噴了滿地血，被送往醫院救治後無大礙，而何男遭逮後，被依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送法辦。

這起事件發生在4日凌晨3點13分，警方獲報，小港區學府路有民宅發生口角糾紛，巡佐洪豪華、警員趙健雄2人立即到場處理。員警了解，40歲的何姓男子與41歲邱姓男子是前一份工作關係認識的朋友，何男近期因求職不順利，找上邱姓前同事暫住他家中。

警方調查，邱男現經營回收食用廢油工作，於是與何男說好，幫忙工作就免付租金，原以為只是暫住，不過何男卻賴著不走，一住就是3個月，邱男不願再讓他借住，雙方引爆口角。

▲▼何姓男子情緒失控，持美工刀刺警。（圖／記者許宥孺翻攝）

未料，警方處理過程中，何姓男子疑情緒失控，竟持自有的美工刀朝向趙姓員警攻擊，導致員警的右手部、臉部、嘴唇等多處撕裂傷，滿地噴血，緊急送往小港醫院救治，所幸無生命危險。

警方立即啟動快打部隊，並通知保大等線上警網到場支援攻堅，最後何姓男子獨自步出門外，警方大喊「手舉起來、不要動」，以優勢警力上前壓制何男，並進行搜身後逮捕，現場查扣到一把行兇用的小型美工刀。警方詢後依殺人未遂及妨害公務等罪移送偵辦。