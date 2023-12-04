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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

等了32年還是要淋雨？台北下大雨「大巨蛋下小雨」　遠雄曝漏水原因

記者袁茵／台北報導

1991年中華職棒總冠軍賽下起大雨，看台民眾高喊「我們要巨蛋」，進而使行政院規劃興建不受風雨影響的室內體育館，但當等了32年的台北大巨蛋正式啟用、3日進行亞錦賽開幕賽後隔一天，卻發生「台北下大雨，巨蛋下小雨」狀況，讓網友相當傻眼。

台北大巨蛋於3日舉行2023亞洲盃棒球錦標賽的開幕賽，亞洲棒球總會會長及棒協理事長的辜仲諒、台北市長蔣萬安等人皆到場致詞，並請來藝人謝金燕擔任賽前表演嘉賓，場面相當熱鬧，且中華隊更以4比0擊敗韓國隊取得首勝，令全國球迷興奮不已。

但就在亞錦賽舉辦第二天，4日下午卻有網友在PTT發文詢問「大巨蛋漏水是合情合理的嗎？」，並放上一支標題為「12月4日亞錦賽13：40台北大巨蛋室內下小雨啦」的影片，直言「室外下雨，室內也下雨啦！」只見畫面中大巨蛋天花板開始滴水，讓底下網友傻眼回應「抓到了 黑心蛋」、「漏水了」、「剪綵的現任，還不快出來負責」。

對此，遠雄集團副總經理楊舜欽回應，台北大巨蛋體育館為全新場館，日前剛取得使照，為因應亞錦賽舉辦，連日進行室內裝修工程，民眾拍攝漏水一事，因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致從接合處滲漏，體育館同步透過室裝過程全面巡檢、加強改善，該缺失並不影響建築結構體，安全無虞，也不會影響亞錦賽賽事進行；因應現狀，現場人員視情況進行引導，維持球賽欣賞品質。

而蔣萬安於台北市議會備詢時，被國民黨台北市議員李柏毅詢問相關狀況，蔣萬安表示自己有掌握相關狀況，體育局也有回報；體育局長王泓翔說明，北市府第一時間掌握狀況後，立刻通知遠雄了解到底是漏水或管線問題，遇到問題就解決問題，「我們馬上處理。」

李柏毅也說，希望市府與遠雄趕快處理，因為接下來大巨蛋有很多場比賽，希望不要給台北市漏氣，讓很多外國球隊看到此狀況。蔣萬安則允諾「一定即刻處理」。

▼大巨蛋。（資料圖／記者楊舒帆攝）

▲亞錦賽大巨蛋菲律賓與泰國之戰順利開打。（圖／記者楊舒帆攝）

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