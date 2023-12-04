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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

▲▼ 2023亞錦賽開幕戰，台北大巨蛋包含外野下層一共開放一萬七千名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

▲2023亞錦賽3日開幕戰，台北大巨蛋包含外野下層一共開放1.7萬名球迷進場。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

亞洲棒球錦標賽3日在台北大巨蛋開幕，首場由中華隊對上韓國隊，吸引了1.7萬名棒球迷到場相挺，捷運、警方皆加派人力，維持人車動線順暢。面對接下來還有超級循環賽、季軍賽和冠軍賽，國民黨台北市議員陳炳甫希望能加開座位至2萬或2.5萬人，台北市長蔣萬安則允諾「可以」，並請體育局積極跟遠雄溝通。

蔣萬安4日下午赴台北市議會備詢，陳炳甫表示，3日中華隊表現可圈可點，堪稱100分，而昨天是蔣萬安第一次到大巨蛋當觀眾看球賽，感想為何？蔣萬安回應，昨天很多球迷在現場都很感動，並對大巨蛋給予很高的肯定。

陳炳甫提及，自己給予大巨蛋85分，因為交通局這陣子積極鼓勵民眾搭捷運、公車，市府安排了16線公車、6線接駁專車，捷運也加開雙向車輛因應，所以晚間9時5分就恢復正常人流，等於是25分鐘內疏散完畢，非常不容易，但儘管看似順利，背後是因為市府投入大量資源與人力，這點未來得特別注意。

陳炳甫指出，大巨蛋3日才開放1.7萬名觀眾，但未來球賽可容納4萬人、演唱會5.8萬人，昨天的亞錦賽人潮可說是「連一半都不到」，更別說是演唱會的三分之一人潮，未來市府必須要戰戰兢兢。

▲▼ 2023亞錦賽開幕戰，蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安出席2023亞錦賽開幕戰。（資料圖／記者李毓康攝）

陳炳甫建議，大巨蛋這幾天還有其他比賽，包括12月8、9日的超級循環賽，以及12月10日的季軍與冠軍賽，由於中華隊目前順利取得「聽牌」位子，都有機會參加到，所以想問未來循環賽、季軍和冠軍賽，有沒有機會多開放一些座位做壓力測試，也藉此紓緩「一票難求」狀況？

蔣萬安回應，若冠軍戰受到國人這麼關注，「我認為應該要再開放多一點席次，這次是1萬7000人，我覺得總冠軍賽應該要2萬（人），開放給更多觀眾進來，我們會更積極跟遠雄溝通，希望在專業評估下，盡量滿足民眾需求與大家期待」。

陳炳甫追問，除了12月10日的冠軍賽，8和9日還有超級循環賽，至今有4、5天的時間，能否請蔣萬安找局處與遠雄討論，在循環賽先加開座位，等到冠軍賽時再逐步開放上去？畢竟經過亞錦賽後，恐怕不容易有大型賽事，要一路等到2024年日本讀賣巨人隊來台，「為什麼不趁此機會逐步開放，從循環賽開放到2萬人，冠軍賽也許2.3萬或2.5萬人？」

對此，蔣萬安允諾「可以」，並要請體育局積極跟遠雄溝通，希望能夠朝向開放更多席次，因應接下來大型賽事。

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