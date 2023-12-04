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社會 社會焦點 保障人權

屢勸不驗車慘了！台中市府出狠招　31輛機車牌照遭註銷

▲機車排氣定檢。（圖／台中市環保局提供）

▲台中市環保局出狠招，將31輛未排氣定檢機車牌照註銷。（圖／台中市環保局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市機車族注意了！台中市環保局今天統計，全台中到10月底仍有逾19萬輛未實施機車排氣定檢，其中有31輛超過檢驗日起6個月，上路又被查獲，也開罰了兩次，之後限改期限到仍沒定檢，所以移交監理機關註銷牌照，也提醒民眾一定要在車輛排氣定檢期間，到機車排氣檢驗站完成當年度排氣檢驗，以免受罰。

環保局長陳宏益說明，台中市每年應定檢機車達123萬餘輛，數量高居全國第三，若車輛未完成排氣定檢，將無法確保車輛排放廢氣現況是否符合該車輛期別之污染排放標準，間接影響空氣品質的好壞。

▲機車排氣定檢。（圖／台中市環保局提供）

▲環保局表示，這31件都已開罰並給限改期，但屢勸不驗，因此送監理單位註銷牌照。（示意圖／台中市環保局提供）

環保局表示，機車出廠滿5年後，每年即應依行照原發照月份前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新台幣3000元罰鍰，而這次31台遭註銷牌照機車都是被罰了兩次，爾後又經環保局再通知限期完成定檢，結果還是未改善完成者，通通移送監理機關逕行註銷牌照。

此外，台中市自明年1月1日起，將停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知簡訊E化電子服務，若民眾擔心自身疏忽車輛定檢時間，凡車籍設籍台中市的市民可至「台中市環保局機車定檢簡訊通知網」（網址：https://taichungsms.greenideas.com.tw/），登記手機號碼及機車車牌，未來每年應定檢期間，就會收到環保局發送之機車定檢簡訊通知服務。

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