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超驚人！新社花海暨花毯節落幕　狂吸312萬人次創歷史新高

▲超驚人！新社花海暨花毯節落幕，狂吸312萬人次創歷史新高。（圖／台中市觀旅局提供）

▲新社花海暨花毯節落幕，市府統計，23天展期狂吸312萬人次，創歷史新高。（圖／台中市觀旅局提供）

記者游瓊華／台中報導

2023新社花海暨台中國際花毯節昨(3)日圓滿落幕，今年主打全台首座飄浮城堡「漂浮花都」，並結合新社花海絢爛花卉，遊客絡繹不絕爭睹花海魅力。台中市政府統計，展期23天共吸引312萬參觀人次，創下歷史新高紀錄，也帶來72億元觀光產值，成功帶動地方經濟，期明年再度邀請國人一起參與花海的休閒浪漫盛事。

觀旅局表示，今年台中國際花毯節以在地元素的「自然生態、農業發展、人文智慧」為設計主軸，運用20萬株花草、23種花卉，描繪花都3大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度，其中更推出史上最高16米、5層樓高的全台首座花卉城堡「漂浮花都」，於整點表演運用大量水霧及泡泡，讓整座花卉城堡有如飄浮空中華麗登場。

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▲超驚人！新社花海暨花毯節落幕，狂吸312萬人次創歷史新高。（圖／台中市觀旅局提供）

▲會場旁的農特產品專區也創下近4800萬業績，吸金力驚人。（圖／台中市觀旅局提供）

另外，設在園區的「台中領鮮農特產品行銷區」也完美落幕，124攤在地農產，在23天間創造了4773萬的營業額，又以椪柑、甜柿、葡萄、蜜蘋果及各款菇類為代表的當季蔬果，深得大眾喜愛。

在地業者表示，今年靠著花海與花毯節共同舉辦的加乘效應，網路熱搜度大量提升，活動期間山城地區的民宿、餐飲、觀光景點與農事體驗店家人潮滿滿，店家所接待遊客約有5成來自外縣市遊客，已然成為年底國旅最大盛事，也有許多來自香港、澳門、馬來西亞等東南亞國家的旅客。

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