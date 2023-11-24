一聽大嫂懷孕！小姑怒轟自私「不能等等嗎？」原因超瞎　網罵毒菇

▲原PO聽到大嫂懷孕，一點都不開心。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，前幾天得知大嫂懷孕了，全家人都很傻眼，因為她才剛生完小孩，媽媽沒辦法一次帶2個，雖然大嫂說會自己帶，但是全家人還是很傻眼，認為哥哥跟大嫂很自私，應該要跟家人商量再懷孕，嫁進來就應該要把事情跟大家一起討論，不能擅自決定，貼文曝光，網友喊扯，「毒菇無奇不有」。

原PO在Dcard上以「大嫂未經商量就懷孕了」為題發文，哥哥打電話通知大嫂懷孕的消息，全家人都傻眼，「為什麼沒有先跟家裡討論阿？」因為自己也才剛生小孩，媽媽沒辦法一次顧2個，一聽到大嫂要辭職自己帶，她更傻眼，「在講什麼阿？現在誰會辭職在家帶小孩阿？」

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「為什麼這麼自私不先跟家裡商量再懷，我問她，她也一點也沒感覺有愧疚」，原PO認為生小孩不是小事，家人希望大嫂考慮一下，「她說他們只是打電話報喜，沒想到我們卻逼她墮胎？誰逼她墮胎了？血口噴人？報喜？這麼自私的事還可以包裝成這麼美好？」

大嫂嫁進來就應該配合家中規矩，所有事情必須一起討論， 原PO表示，「不是你們擅自決定了，然後要大家無條件接受欸，不是說她不能生，就不能等等嗎，又不是不知道我才剛生沒多久，而且他們計畫懷孕完全沒有一點點的消息，真的不知道她怎麼會變這麼自私，說什麼辭職帶小孩真的傻眼，現在全家都對她很失望」。

▲大嫂好友在留言區留言。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，一名自稱是大嫂好友的網友留言，「昨天朋友半夜打給我哭了一個晚上，表示婆家認為她不經討論就懷孕很自私，甚至還咒罵了她的父母，認為她父母沒有教養好孩子，一定是朋友逼迫老公射精」，家裡大大小小的事情都要跟公婆討論，包含周末要做什麼、晚餐吃了什麼都必須報備，也要求侍奉公婆，「不然就是自私自利的人」。

貼文曝光，留言超過4千則，網友一面倒喊扯，「現在懷孕都要鄰里播放就對了？預告？歲末強檔？她都說要自己帶了，你們也不用幫忙，住海邊？」「那家裡有長輩要仙逝，是不是也會開會一下，畢竟這不是一個人都事，也要花錢，大家准許他走了再走這樣」、「為啥懷孕還要跟你們討論，他們是合法夫妻欸」、「逼迫老公射精…這麼離譜的話都說得出來」。