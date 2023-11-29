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百貨業打造「童話森林雪屋」　攜手糅香藝術始祖過耶誕

▲▼ 嘉義新光三越百貨，今年以「童話森林雪屋」為主題搭建，以『純白風格』打造厚雪覆蓋的雪屋造景、耶誕樹，。（圖／新光三越提供）

▲嘉義新光三越百貨，今年以「童話森林雪屋」為主題搭建，以『純白風格』打造厚雪覆蓋的雪屋造景、耶誕樹。（圖／新光三越提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著氣候轉涼，以及耶誕節慶的到來，嘉義地區的店家無不伴隨著耶誕樹、耶誕裝飾、雪景…等裝飾，營造濃厚的節慶氛圍，以嘉義新光三越百貨為例，自11/25(六)起，用匠心打造獨一無二的耶誕造景，悄悄點亮垂楊商圈。

▲▼ 嘉義新光三越百貨，今年以「童話森林雪屋」為主題搭建，以『純白風格』打造厚雪覆蓋的雪屋造景、耶誕樹，。（圖／新光三越提供）

嘉義新光三越百貨，今年以「童話森林雪屋」為主題搭建，以『純白風格』打造厚雪覆蓋的雪屋造景、耶誕樹，以及可進入室內的互動小屋，呈現出歐式經典夢幻景色，讓步入百貨的民眾，能如身歷北歐雪國森林小屋，感受濃厚節慶溫馨氛圍。

▲▼ 嘉義新光三越百貨，今年以「童話森林雪屋」為主題搭建，以『純白風格』打造厚雪覆蓋的雪屋造景、耶誕樹，。（圖／新光三越提供）

新光三越更全台首次攜手Jo Malone London將全台耶誕樹變身「城市擴香儀」，作為閨蜜情侶間的巡香之旅，與雪屋結合嘉義店專屬香調「合歡花擴香」的香氛及拍照打卡抽Jo Malone London聖誕明星組互動體驗，一起度過最有味道的耶誕節慶。

新光三越嘉義店行銷陳亮穎課長表示，耶誕節的造節為每年度百貨重點氛圍營造之一，為了帶給雲嘉南地區來店的顧客，都能感受濃厚節慶氛圍，本次迎合著Jo Malone London首次的合作，更加深了視覺、嗅覺的氛圍感受，除此之外，12月份的每個週末活動也接連登場，在 12/02(六)-12/03(日)、12/09(六)-12/10(日)「雙週聖誕市集」，以號召共計20餘嘉義地區特色美食文創攤商接續登場。隨著即將到來的嘉義市管樂節，今年將擴大產業巡演，首度百貨合作就在新光三越嘉義店，將於12/24(日)邀請日本山形中央高等學校吹奏樂部演出，將帶來國際水準的音樂饗宴，為佳節活動獻上最美的祈福。

 
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新光三越耶誕樹

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