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上車即入院！桃園香檳機構慨捐馬偕　打造嬰幼兒專屬救護車

▲▼香檳機構,救護車,愛心,公益,馬偕。（圖／業者提供）

▲香檳機構董事長陳文山（左）捐贈救護車予馬偕紀念醫院，由副院長簡定國（右）代表受贈。

圖、文／香檳機構提供

耕耘北台灣市場10多載的香檳機構，深得民眾信賴，無論房地產市場景氣循環，持續積極投入公益活動，期盼以「取之社會、用之社會」，由自身奉獻善舉，希望藉此拋磚引玉，感染更多人，為社會帶來正面力量，而12月1日於馬偕紀念醫院副院長簡定國見證下，香檳機構董事長陳文山親自捐贈近350萬元救護車，為院內首台配有重罕病嬰幼兒急救設備之車輛，香檳機構期盼透過這回捐贈為社會帶來更多溫暖及希望。

香檳機構由大桃園發跡，成功征戰房地產市場大大小小戰役，扎根北台灣、占據一席之地，經歷多年市場起伏波動，累積深厚專業的地產實力，對於愛心公益更是不遺餘力，今年下半年陸續捐贈康復巴士給予新北市、桃園市以外，這回籌備多時，為馬偕紀念醫院依照救護需求量身訂製，耗資近350萬元打造一輛無論老幼皆可照護之車輛。

馬偕紀念醫院為早產兒醫療照顧的先驅，自1978年成立全台第一個新生兒加護病房，1980年率先進行早產兒外接轉送工作，為國內知名之兒童醫療院所，但目前營運中的8輛救護車皆未有專屬嬰幼兒相關設備，而香檳機構知悉重罕病嬰幼兒救護不易，希冀救護量能提升，本次捐贈之高頂救護車即加入兒童用擔架床固定裝置組、兼具三導程心電圖（3 lead EKG）判讀功能的AED自動體外心臟去顫器，此外，擔架床選用與新生兒加護病房轉運用保溫箱相同載具之擔架床，如需執行新生兒緊急轉院任務時，能直接派遣出勤，

常見擔架床多為大人體型所設計，對於小兒的體型較無法有效固定及保護，兒童擔架固定裝置係為避免運送過程中兒童無法有效保護所設計，AED兼具心電圖功能，除了可搶先判讀心血管問題，也可在進行重症罕見疾病新生兒外接救護時，更能準確快速地監控新生兒安全，儘管相較於常見的救護車成本增加近50萬元，但足以提升嬰幼兒患者在送醫途中的安全，成為大人、兒童、新生兒全方位考量的救護車。

本次捐贈儀式則由馬偕紀念醫院副院長簡定國出席代表受贈，同時回贈感謝狀，香檳機構長年關心社會公益，有鑑於台灣專屬兒童的救護車資源並不多，許多罕見疾病嬰幼兒存在著運送高風險，除希冀在關鍵危難時刻可以幫助更多孩童及家庭，希望孩子平安健康快樂長大，不僅是罕病嬰幼兒的福音，也讓社會感受到這股溫暖正能量，並期盼企業員工、業內人士，在行有餘力之際，以實際行動幫助社會，並傳遞善意給周邊的人事物。

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香檳機構救護車愛心公益馬偕

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