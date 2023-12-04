臉書狂洗「好的我投柯」惹人嫌　黃暐瀚揪幕後黑手恐是1450

▲近期網路上常被「好的，我投柯」留言洗版。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍白合破局後，民眾黨總統參選人柯文哲聲勢受影響，在多份民調中掉到「老三」。資深媒體人黃暐瀚4日則在臉書指出，近期他的臉書不斷被留言「好的，我投柯」洗版，有網友就抓出有人狂留「好的，我投柯」，但頭貼卻是「哭P」，他認為，真的柯粉不會用這樣的頭像，這是反串，很可能是1450。

黃暐瀚指出，自從藍白分手之後，網路上開始出現大量的「好的，我投柯」留言洗版，到他的臉書洗，到各種貼文中洗，連昨天大巨蛋打棒球，也有一堆「好的，我投柯」的留言出現，「人家在打棒球，你在那邊『好的，我投柯』，明顯跑錯棚。」

但黃暐瀚提到，有個在他臉書貼文的留言，被網友抓到，這個人留言猛寫「好的，投柯」，但大頭貼卻是一張「哭P」的頭像。他認為，真的柯粉不會用這樣的頭像，這是反串，很可能是1450。

黃暐瀚表示，藍白分手之後，柯文哲民調全面下滑，為了給自己陣營打氣，說說鼓勵振奮的話，無可厚非，但民眾黨這次是公開且有意識的由粉專、黨部、議員等代表性人物，呼籲支持者堅定留言「好的，我投柯」，在柯文哲的臉書這樣寫可以，到別人的臉書這樣洗版，就惹人嫌了。

黃暐瀚強調，真的柯粉懂分寸、會自制，但反串仔不會，他們會利用「好的，我投柯」這樣的偽裝，到處去出征、謾罵、幫柯文哲得罪人，洗到最後，柯文哲鎖死20%上下，儘管「死忠仔」不離不棄，但40天後的結果，卻不難預見。