大陸控美軍艦闖仁愛礁鄰近海域　解放軍南部戰區：蓄意攪局南海

▲美中關係近年下滑。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸解放軍南部戰區4日一早發新聞稿控訴，「美國瀕海戰鬥艦吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）12月4日未經中國政府批准，非法闖入中國南沙仁愛礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海上兵力全程跟監警戒。」

新聞發言人田軍里批評，美國蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞區域和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充份說明美國是南海和平穩定的最大威脅。

他重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

11月下旬，路透引述菲律賓總統馬可仕報導，美國與菲律賓21日在南海展開海上和空中聯合巡航。菲國北呂宋軍區軍官卡布紹（Eugene Cabusao）指出，巡航地點為菲國最北端的雅米島（Mavulis）附近外海，該島距離台灣約100公里。

馬可仕在社群媒體X上將此稱為「重大新措施」，印證美菲兩國軍方在執行海空巡航上，增進協同作戰能力的承諾。美菲為締結共同防禦條約的盟友，今年兩國關係迅速升溫，菲方已決定向美軍開放更多菲軍基地，其中部分基地接近台灣。

馬可仕今年提升美菲關係，但和北京關係惡化，近期中菲船隻屢在南海主權爭議地區對峙，使兩國外交措辭升級，引發衝突升溫疑慮。