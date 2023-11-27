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2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

▲2023世芥客家菜「千人踩酸菜」

▲桃園副市長蘇俊賓表示，雙手採酸菜、雙腳製作酸菜，也是他人生第一次踩酸菜。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世芥客家菜-千人踩酸菜」活動，26日於桃園市平鎮區農會大榖倉前田間展開，桃園副市長蘇俊賓表示，在客家料理中常見的福菜、梅乾菜、長年菜、鹹菜與雪裡紅，都來自於芥菜；平鎮區農會邀請約1,000位民眾，透過雙手採酸菜、雙腳製作酸菜，一同體驗製作過程，而今天也是他人生第一次踩酸菜。

▲2023世芥客家菜「千人踩酸菜」

▲採好的芥菜，要製作酸菜。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇俊賓說，許多人原本分不清楚福菜、梅乾菜、長年菜、鹹菜與雪裡紅的區別，但來到現場就能知道，這些食材皆是由芥菜醃製而成，而今日除了推銷芥菜之外，也邀請南勢國小學生一同參與食農教育，讓孩子藉此瞭解食材從源頭到餐桌的過程，也大有助於教育與農業推廣。

▲2023世芥客家菜「千人踩酸菜」

▲準備一起踩酸菜。（圖／新聞處提供）

農業局長陳冠義表示，芥菜是客家百年傳承的好味道，具有感恩惜福之意；客家的菜包、刈包中也都使用到芥菜，其藉由天然發酵，具有乳酸菌、纖維質、蛋白質等豐富營養價值，且製作方式千變萬化，彰顯客家人「愛物惜物」、「就地取材」的精神。

▲2023世芥客家菜「千人踩酸菜」

▲踩酸菜。（圖／新聞處提供）

農業局說明，芥菜及冬瓜皆為傳統客家美食，平鎮區農會透過農業局補助，每年輪流辦理「千人踩酸菜」及「客家冬瓜節」活動，於106年首先以酸菜為主題辦理「千人踩酸菜」，今（112）年是第3次辦理。秋冬正是芥菜採收季節，客家先民採收芥菜後，赤腳重覆踩踏撒過鹽的芥菜，以達脫水效果，最後再放入甕中密封，等待15至20日後即可食用，煮湯、炒製都很美味，包括雪裡紅、酸菜、梅乾菜、福菜、鹹菜及過年長年菜等皆由芥菜醃製而來。

▲2023世芥客家菜「千人踩酸菜」

包括立委呂玉玲、市議員陳韋曄、舒翠玲、王珮毓、劉仁照、市府農業局長陳冠義、平鎮區長呂緣、平鎮區農會理事長莊玉輝、常務監事李寶煥、總幹事葉思緯、桃園市農會總幹事周宗維、新屋區農會總幹事盧永才、八德區農會總幹事吳家暉等皆一同出席。

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