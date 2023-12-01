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全球僅14％機率「控制升溫1.5度內」　COP28示警：碳排須減42％

▲▼全球溫氣體排放,碳排。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國事前發布了數份報告，顯示出全球溫室氣體排放量仍在上升。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）11月30日在杜拜舉行，聯合國事前發布了數份報告，顯示出全球溫室氣體排放量仍在上升，若要將全球暖化控制在升溫攝氏1.5度以內，各國就必須在2030年前減少42％的碳排放量。目前只有14％的機會能將全球溫度控制在攝氏1.5度以內。

全球溫室氣體排放量仍在上升

根據聯合國《排放差距報告》（U.N. Emissions Gap Report）數據顯示，從2021年至2022年，全球溫室氣體排放量增加了1.2％，相當於574億噸二氧化碳。若各國不迅速制定大幅減排計畫，那麼本世紀的全球溫度將會比工業化前上升攝氏3度，遠超過臨界點攝氏1.5度。

聯合國比較了目前各國提出的減碳計畫發現，目前各國的計畫不足以阻止全球暖化，全球氣溫仍會上升攝氏2.5至2.9度，即便在最樂觀的情況下，也只有14％的機會能將全球溫度控制在攝氏1.5度以內，基本上越來越多的證據顯示，在2015年《巴黎氣候協定》的核心目標已無法實現。

▲▼來自全球近200個國家、約7萬人參與的史上最大國際氣候會議COP28於11月30日開幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲來自全球近200個國家、約7萬人參與的史上最大國際氣候會議COP28於11月30日開幕。（圖／達志影像／美聯社）

各國減少碳排進度落後

報告指出，全球2030年的溫室氣體排放量只會比2019年下降2％，與先前提出的減少43％相去甚遠，聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）表示，減少43％排放量才有可能將升溫控制在攝氏1.5度以內。

《國家自定貢獻綜合報告》（NDC Synthesis Report）分析了近200份意見書，結果發現各國在去年的基礎上僅有微小進步，預計排放量比2010年增加了11％。

全球化石燃料計畫威脅氣候目標

根據「聯合國環境規劃署」（UNEP）發布的《生產差距報告》（Production Gap Report）顯示，全球化石燃料產量將是將升溫控制在1.5度以內標準的2倍多；這份報告分析了預計中的化石燃料產量與符合全球氣候目標產量間的差異。

▲▼全球溫氣體排放,碳排。（圖／達志影像／美聯社）

▲包含中國、挪威、卡達、阿拉伯聯合大公國和美國在內的20個國家中，沒有任何一個國家承諾減少化石燃料產量。（示意圖／達志影像／美聯社）

報告發現，全球20大化石燃料生產國的化石燃料總產量，將比控制升溫1.5度內目標多110％，比控制升溫2度內多69％。包含中國、挪威、卡達、阿拉伯聯合大公國和美國在內的20個國家中，沒有任何一個國家承諾減少煤炭、石油和天然氣的產量。

富裕國家提供的幫助越來越少

UNEP在今年的《適應差距報告》（Adaptation Gap Report）中發現，開發中國家一年恐需高達3870億美元（約台幣12.4兆元）資金應對氣候變遷，是目前國際公共金流的10到18倍。

不過，富裕國家承諾幫助貧窮國家適應氣候變遷的速度卻逐漸放慢，當前提供開發中國家的公共多邊、雙邊金流在2021年下滑15%，只到210億美元（約台幣6636億元），這也讓COP28成為承諾徹底讓低收入國家與弱勢族群免於災難性氣候衝擊的一屆大會。

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