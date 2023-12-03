男友連保險套也AA！她嘆「都已裝避孕環」：真心不公平

▲另一半太小氣你可以接受嗎？（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

許多情侶約會會AA制，但這樣的狀況也是有點超過。一位網友近日表示，吃喝玩樂AA她沒意見，但跟男友交往半年，他連房錢跟保險套都要AA，她不懂為何要AA，真的很不公平。

原PO近日在臉書社團《匿名公社》發文，「出去玩吃喝玩樂AA我真的沒意見，也覺得這樣互不相欠不佔便宜很好，但是交往半年後，男友現在連開房和保險套都要AA，我就不開心了。」

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原PO表示，去開房間都是配合男友，而她不重視性事，但因為也有開心到，所以房錢AA沒話說，「可是我明明有裝避孕環，避孕效果很好，但他說不放心每回都硬要戴，我們見面基本都要使用二次以上，2-3天就見一次，覺得買套根本浪費錢，我已經負擔避孕環的費用，為何還要負擔保險套，真心覺得不公平啊。」

此文曝光後，網友紛紛留言「分一分啦！這種小氣男」、「太爛了，走吧、我帶你出去不用AA」、「妳確定他把妳當女友」、「連套子這小東西，都要跟妳分帳，也別指望未來能跟妳多好」、「某方面戴套不只避孕，也能保障妳的安全，有打HPV嗎」、「是有沒有那麼窮啊？超傻眼欸」。

此外，其實類似的AA事件也不只一起，一名女網友在《Dcard》分享，男友大小用品都要AA，保險套也是AA，而男友還常要她先付錢，讓她大嘆，那麼A真的有必要嗎。

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