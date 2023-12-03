幕後／民進黨開拓原鄉票　伍麗華拚連任訴求「選做事的人」

▲伍麗華（左二）積極爭取連任，圖為潘孟安（右一）、周春米（左一）同台輔選畫面。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華｜Saidai / Reseres）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數41天，今年在藍綠都可能不過半的狀況下，原住民選票成為各方爭取對象。尤其是山地原住民立委陷入「10搶3」激戰，除了選情領先的無黨籍立委高金素梅，尋求6連霸的國民黨立委孔文吉面對同樣出身南投縣仁愛鄉的前鄉長張子孝來勢洶洶，而民進黨立委伍麗華也對上國民黨參選人、屏東縣霧台鄉前衛生所主任盧縣一，沒有樂觀本錢。

過去原住民立委選情向來變動不大，不過，2020年時任屏東縣政府原住民處長伍麗華，破天荒地搶下民進黨30多年來首席山原立委，鬆動原鄉原本被視為「鐵板一塊」的政黨結構。

本屆立委選舉，全台灣共有10人登記參選山原立委，其中爭取7連霸的高金素梅以無黨籍參選，選情獲評「一支獨秀」；代表國民黨參選的孔文吉，面對獲得南投縣長許淑華支持、無黨籍立委參選人張子孝競爭，但因孔已連任5屆立委，基層實力雄厚，選情尚稱穩定。

▲高金素梅上屆以逾5萬票超高票數連任，排名第二的孔文吉僅獲2.5萬多票。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲孔文吉（右）曾擔任經濟委員會召委。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲出身南投的張子孝今年投入立委選舉。（資料照／南投縣政府提供）

▲國民黨立委參選人盧縣一出身自屏東，挑戰民進黨立委伍麗華連任。（資料照／記者吳世龍攝）

政壇高度關注的是，代表民進黨爭取連任的伍麗華，上屆以1400多票差距，險勝台東縣議員章正輝，今年面對國民黨立委參選人、屏東縣霧台鄉前衛生所主任盧縣一，是否能為民進黨鞏固這得來不易的一席。伍麗華喊出「選做事的人」訴求，近期成立各鄉鎮後援會外，也詳列「政績報告」，進一步提出翻轉教育文化的政見。

綠營人士指出，民進黨自2008年開始，在原鄉部落設置半志工性質的聯絡站，連結各部落的網絡，也能在工作閒暇之餘服務族人，目前全台灣已有62個聯絡站，而賴清德接任黨主席後，為了強化連結，分別在新北市、桃園市、台中市、屏東縣、花蓮縣、台東縣黨部新增6個「副執行長」職位，主責協助原住民族事務，也希望藉此讓大家更了解民進黨做了什麼事情。

▲伍麗華積極爭取連任，打出政績牌訴求。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華｜Saidai / Reseres）

該人士回顧，伍麗華出身教育界，擁有超過20年執教經驗，同時也是我國選舉史上首位民進黨籍的山原立委，3年多立委任內耕耘教育及文化委員會、內政委員會，領銜推動「原住民族學校法」、「族群平等及反歧視法」立法，對比現任立委高金素梅、孔文吉等人多次被列入「待觀察名單」，她獲得口袋國會及公都盟評鑑優秀的肯定，打破過去山原立委出席率、質詢率不佳的印象。

該人士也說，山原立委的選區範圍橫跨全台灣，又多是交通極度難以到達的鄉鎮，被稱作「史上最困難的選服」，儘管資源不若其他現任立委一樣雄厚，伍麗華依舊努力克服，除了她的大本營屏東縣，足跡遍佈南投縣、花東地區、台中和平、桃園復興等，例如今年8月南投縣仁愛鄉因致災性大雨造成多個部落聯外道路中斷，她也直奔災區勘災，獲得廣泛關注。