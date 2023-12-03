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立委激戰／松信雙姝大戰！徐巧芯vs.許淑華　初選裂痕藏隱憂

▲▼許淑華（左）與徐巧芯（右）上演雙姝之爭。（合成圖／許淑華辦公室提供／記者林敬旻攝）

▲許淑華（左）與徐巧芯（右）上演雙姝之爭。（合成圖／許淑華辦公室提供／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

立委選舉倒數41天，台北市第七選區（松山、信義）競爭激烈，國民黨現任立委費鴻泰經「撕芯裂費」後無緣爭取連任，改由市議員徐巧芯對戰議會同僚、民進黨市議員許淑華。儘管該區是國民黨優勢區，但徐仍面對黨內整合問題，昨（2日）競選總部成立不見費身影，加上近日徐捲入賄選疑案，陸空戰均面臨考驗，不過國民黨人士透露，目前民調徐仍領先，至於綠營方面則自評選情「辛苦但有信心」。

徐巧芯自比「蜜獾」、標榜「不服就幹」，是藍營新生代的話題人物，擅長空戰話題、政論交鋒，她去年才首度連任市議員，今年初轉戰立委初選，猛打世代交替、初選規則、菜場堵人等話題出線，導致費鴻泰無緣爭取六連霸；而許淑華已連任5屆市議員，2020年投入立委選舉，以6千多票、3.28％微幅差距惜敗，如今捲土重來，是否能為綠營搶下灘頭堡，仍是未知數。

針對徐巧芯選情，藍營自評，費鴻泰上屆在大環境不利狀況下驚險勝出，顯示仍寶刀未老，黨內期待徐巧芯可在費的基礎上「百尺竿頭、更進一步」，然而，未來如何弭平初選裂痕、團結勝選，跟初選勁敵盡釋前嫌，恐怕還是一道難解的習題。

徐巧芯周六成立競選總部時，國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台北市黨部主委黃呂錦茹等「大咖」輪番上陣，場下卻未見到費鴻泰身影，透露整合不順的訊號。在地輔選人士說明，徐已找來「陳家班」大老、台北市民政局長陳永德相助，就連競選總部也是沿用陳的服務處，以此補強陸戰的短板。

然而，就在徐巧芯積極補強陸戰之際，近日卻驚傳多名里長被檢調約談，涉及饋贈選民壽麵、環保袋，還有8千元一桌的助選餐會，儘管徐否認賄選，反批民進黨司法迫害，但從政治上來說，多少還是會讓中間選民產生疑慮。

至於空戰方面，徐巧芯前段時間抨擊綠營人士桃色風波、綠營不分區名單不佳，亦提出女性凍卵等政見，但受到藍白合佔據媒體版面好幾個月的影響，所以能見度不高；如今藍白合破局，本是徐一展身手的時機，卻偏偏陷入疑似賄選風波之中，得先回防進行危機處理，空戰一時之間恐怕綁手綁腳、自顧不暇。

另一方面，許淑華表示，「對我來講，這次的選舉其實很辛苦，但是我有信心」，區域立委的選舉還是要深耕地方、勤跑基層，解決民眾在乎的事情，所以這17年來，她已經完成超過7萬筆的服務案件，地方口耳相傳「有事找華姐」，年輕人遇到問題，就會找上自己，顯示著在地方支持度和服務方面，她的表現一定比對手好。

綠營自評，台北市第七選區被評為台北市一級戰區，選情相當膠著，儘管徐巧芯擅長打空戰，擁有全國知名度，但在地經營仍有待提升，而許淑華身為資深市議員地方實力堅強，且綠營在初選過後已完成整隊，近日黨籍市議員洪健益、許家蓓、張文潔分別為許淑華舉辦後援會造勢，總統參選人賴清德、蕭美琴上周接連出席聯合競總成立大會，展現團結氣勢，拉抬許淑華選情。

值得注意的是，過去費鴻泰最為人稱道的報稅選民服務，今年初選過後縮減規模，改在服務處報稅，而許淑華則「接棒」發起一系列報稅活動，更直接喊出「費委員辛苦了，肯定您的努力，接下來讓認真的許淑華議員接棒服務」，試圖接收費鴻泰選民的意味濃厚。

不過，儘管許淑華積極拔樁，正本清源而論，台北市第七選區選民結構依舊是藍大於綠，去年地方選舉，台北市長蔣萬安在松山區、信義區得票率雙雙突破45.5％，代表民進黨參選的陳時中只拿下約3成選票，政壇普遍認為，決定今年立委選舉勝負關鍵，仍在於徐巧芯是否能順利弭平初選裂痕，尤其費鴻泰對深藍、外省、黃復興紮根甚深，徐就算找來本地「陳家班」大老陳永德，也未必能取代費的登高一呼。

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