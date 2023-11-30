台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權　

▲台鐵明年元旦將推出新團體會員和包專列優惠，最低8折起。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年公司化拚營收、為鼓勵團體、企業或旅行社包租普悠瑪號、太魯閣號和EMU3000型新自強號等專列，明年元旦起將推出新團體會員優惠，實施里程折扣和會員折扣，以5天內包下EMU3000型最美自強號環島為例，將可打85折，包車費約83萬多元，不過若包專列後棄單，嚴重累犯將列黑名單停權6個月。

台鐵對號專開列車明(113)年1月1日起，將推出新團體專列會員優惠，實施乘車里程折扣及績優會員制優惠票價等措施，折扣最低8折起，鼓勵機關團體、企業或旅行社包車。

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根據規劃，團體或企業租用普悠瑪、太魯閣、EMU3000型及DMU3100型自強專列，乘車里程折扣部分，申請每一行程5日內超過600公里以上9折，800公里以上85折優待。另外為獎勵長期租用專開列車，也將實施績優會員制依銅級、銀級及鑽石會員等級依序給予9折、85折、8折優惠票價。乘車里程折扣與會員折扣擇優採一適用。

台鐵局舉例，若以乘車里程優惠來說，5天內從台中到花蓮來回約718公里，將可打9折，若包租EMU3000型新自強號有583個座位計算，包車費約將近79萬元；若以現行許多公司會包車環島3天或5天為例，若包下EMU3000型新自強號，且行駛里程約800公里計算，環島費用在打85折後約83萬元。

此外，包車旅遊還可停泊滯留車站等待旅客，不過也將收取專列滯留費，普悠瑪號、太魯閣號、EMU3000型新自強號等動力客車，滯留30分鐘內免費，滯留超過30分鐘，超過部份每經2小時或未滿2小時，每輛含稅為507元，若以停留某車站讓旅客下車旅遊未超過2小時為例，新自強號12個車廂共將收6084元滯留費。

▲台鐵EMU3000型特仕車設有吧檯區。（資料圖／記者李姿慧攝）

另為避免有旅行社尚未攬客前就氾濫包租車，事後沒旅客棄單，反影響其他有需求團體權益，台鐵也規定專開列車受理包車後，須於乘車日前14天確認行點，超過期限者會員點數扣20分，另逾期未繳訂金等可扣10分，會員於點數週期內獎懲點數累計達負60分以上，將達停權標準，可暫停會員服務6個月，停權期間屆滿，累積點數歸零且會員等級須重新進階。

台鐵局受訪時表示，以對號列車包車為例，2019年到2023年受疫情影響，平均每年包車約300趟，今年雖有回溫，但還沒恢復到疫情前高峰，明年元旦起將推出新團體會員優惠，鼓勵團體和企業包車，並長期包車鐵道旅遊。