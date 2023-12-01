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超商郵局取台鐵車票！退票免跑車站　即日起開放原通路辦退

▲▼ 台鐵員工「五一勞動節不加班」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲超商和郵局取票後，退票可回到原通路，免回到車站窗口辦理。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵現行網路購票，付款後可於超商和郵局取票，不過退票時仍得回到車站窗口處理，台鐵局今(1日)宣布，訂票後在網路付款，若到統一、全家、萊爾富、OK等4大便利超商，以及郵局等通路取票，即日起將可回到原通路辦理退票，台鐵將自動退款。

到超商和郵局取台鐵車票後退票，不用在跑車站一趟，台鐵局宣布，自即日起新增郵局及統一、全家、萊爾富及OK等4大便利超商於網路付款後至上述通路商取票，欲辦理退票時，僅需攜帶所購車票，即可至原通路商辦理退票作業，譬如統一取票可於統一退票，不可於全家退票，減少以往旅客必須至車站售票窗口辦理退票之不便。

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台鐵局運務處說明，民眾到超商等取票通路退票時，只要把車票將給通路，屆時將會出具一張小白單證明，超商和郵局端不會有現金交易，退票後金額也會退到原帳戶。

由於台鐵退票時原本就會依距離發車前的退票天數收取退票手續費，台鐵說明，除台鐵收取的退票手續費外，超商和郵局退票將不另收手續費。

台鐵提醒，退票服務時間仍維持開車前30分鐘，超商退票營業時間為7時至23時，郵局依其公告時間為準。

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