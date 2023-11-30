台鐵首對司機員祭「記點」汰除制　違規滿7點不得再駕駛列車

▲台鐵首度對司機員祭出記點汰除機制。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年公司化在即，為持續提升行車安全，台鐵針對司機員也首度祭出「記點」汰除機制，包括冒進號誌闖紅燈、列車邊撞或機撞、過站不停、停車位置不當、漏乘脫班等，都要被記點，一旦累積滿7點，將不得再駕駛列車。

台鐵推動安全改革，也首度對掌控全車安全的司機員祭出「記點」汰除機制，針對發生一般行車事故或重大行車事故等19項行為，制定記點制度，分別記1點到3點不等。

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而一旦記點累計滿3點，司機員將被召回重新進行適性測驗，通過後還要經過術科學習1到3個月，經技能檢定合格，才能再重新乘務開車工作，若不合格，則將刷掉調離乘務工作。

另若違規記點累計滿7點，則將被永久停止乘務工作，不能再駕駛列車。由於經鐵路特考進入台鐵的司機員，因具有左級機檢工程資格，可轉調其他職務或維修火車，但若是未來台鐵公司化後召募的司機員「從業人員」，因招募職務為明訂為駕駛，若記點滿7點無法再擔任司機員，也無法轉任其他工作，恐怕就會面臨開除。

根據規定，若司機員停車位置不當、超過月台，可記點1點，另漏乘、遲到脫班也將記點1點。若司機員過站不停則記點2點；在正線冒進號誌重大行車事故將記點3點，在側線冒進號誌記點2點；另一旦發生列車邊撞或機撞則記點3點。據了解，該措施已實施將近2個月，目前僅有1名司機員制軔失宜，列車沒有停在月台內，被記點1點。

對此，台鐵局表示，該辦法自112年10月3日起實施，為首次有司機員記點汰除機制，迄今尚未有機班人員被記點超過7點，實施以來成效良好，記點具有警惕性，會設計這樣的機制，主要是為避免有同仁「小過不斷、大過不犯」，若持續發生很多小錯也很可能是事故前兆，透過記點制度可提升行車紀律更加嚴謹。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，司機員目前有記點制度，一旦記點滿7點將永久不能再乘務，明年台鐵公司化後，招募司機員從業人員，台鐵司機員門檻和工作複查度高，還要面臨記點汰除制度，待遇應比照高考或高原級起薪，才能吸引一定水準人才。