弟弟想婚娶89妹！爸媽「賣祖產」挺到底　一看結果她心寒了

▲一名女網友分享自己的家庭故事，對於重男輕女的爸媽感到十分無奈。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

「誰比我家扯？」一名女網友抱怨，爸媽從小就疼弟弟，然而他不學無術，經常打架鬧事，還把父親的退休金賠光，最近弟弟突然說想結婚，爸爸擔心提親沒面子，於是賣掉祖產買了1棟透天厝給他，誰知弟弟突然失聯，一問之下才發現他把房子賤賣，還買了1輛保時捷，帶著女友四處出國玩，讓家人超傻眼。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，「我跟我弟相差17歲，我爸媽老來得子，疼得不得了，國中打架鬧事轉了好幾間，高中到處混結果沒畢業，還拿我爸的退休金跟朋友搞海鮮直播，沒一年就慘賠收掉了。去年突然說找到穩定的工作想結婚了，女友我看過，就是個沒禮貌、滿嘴髒話的89妹。」

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女網友提到，「我爸怕提親時兒子名下什麼會被看不起，所以把祖產全賣了，在他工作的地方附近買了棟透天給他，全額繳清。但之後就沒聽到要結婚的消息，直到上個月我弟一直失聯，媽擔心得想過去看兒子時才發現，家俱全不見了 ，房子也被賤賣，我弟拿了錢買了台凱燕，還帶他女友出國玩。」

原PO無奈表示，「我建議打官司告我弟，我爸媽狠不下心。他們都這樣了，我做女兒的也無話可說，反正賣祖產沒我的份，我爸有錢也不會想到我，而且不管我怎麼勸，他們還是認為他兒子以後會學乖，然後孝順他們，現在又怕他兒子沒保障、怕我以後會爭產，想把現在他們住的房子過給我弟。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「是你想太多，過好自己生活、把自己顧好就不會有這麼多問題，有人說什麼斷絕關係，那是連續劇看太多，前年我才去告我爸，台灣民法有血緣關係是不允許斷的，只要父母兄弟姐妹有無法生存情況，你們都有照顧義務」、「還是很多老人家重男輕女的觀念，尤其南部是有田地的老人家」。

▲女網友表示，經過一個月後發現弟弟已把爸媽送的透天厝賤賣了。（圖／翻攝自匿名公社）

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