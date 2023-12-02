感情糾紛釀殺機！台南男「鼻子中彈」1槍爆頭亡　驗屍結果曝

▲台南將軍里命案今相驗，死者姊姊到場。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市將軍區1日晚間發生槍擊命案！一名43歲黃姓男子遭爆頭槍殺，送醫院搶救仍不治。初步調查，案件起因為男女感情糾紛，警方後續帶回1女2男偵訊中。檢察官今（2）上午會同法醫進行相驗，初步判斷係槍擊子彈自死者臉部貫入頭顱致死，5日將進行解剖釐清死因。

台南市消防局昨日晚間8時許接獲報案，稱將軍里有人受傷，當救護人員到場時，卻驚見黃男倒臥血泊，臉部中彈，右鼻子有彈孔，且沒了生命跡象，緊急將他送醫搶救，但他仍不幸宣告不治。

▲台南市將軍區1日晚上發生槍擊命案，黃姓男子臉部中彈送醫不治。（圖／林東良翻攝）

初步調查，整起案件起因為感情糾紛，兇嫌疑似酒後與死者發生口角，警持槍射殺死者後逃逸。警方後續帶回1女2男偵訊調查中。

▲初步判斷槍擊子彈自死者臉部貫入頭顱致死。（圖／記者林東良翻攝）

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，該起槍擊殺人案發生後，檢察官施胤弘即指揮台南市政府警察局學甲分局組成專案小組追查，並於今（2）上午進行相驗，初步判斷是槍擊子彈自死者臉部貫入頭顱致死，檢察官已排定同年12月5日解剖進一步鑑定死因。