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社會 社會焦點 保障人權

見前妻男友氣喊「小王就在這邊」　莽男慘賠10萬

記者黃翊婷／台北報導

李姓男子2021年7月間因故前往前妻住處，沒想到卻遇上前妻的現任男友黎姓男子，雙方起了爭執，他竟在大門口氣罵「小王就在這邊」，結果害自己吃上官司。台北地院法官審理後，判李男應賠償黎男10萬元較為適當。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲李男在前妻家門口罵黎男是小王。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黎男在判決書中主張，李男是女友的前夫，李男2021年7月17日因故前往女友家，當時他也在場，沒想到對方竟在大門口罵他「人的忍耐是有限度的，小王就在這邊」、「分開以前就這麼搞了啦」，此舉顯然貶損他的社會評價，也侵害到他的名譽權，憤而決定提告求償200萬元。

李男則辯稱，還不知道黎男身分的時候，對方就先無端挑釁，前妻還在旁邊「加油添醋」，他在連續遭受不當刺激之後，才會罵出上述言論，但言詞間並未指名道姓，應當不會對黎男的名譽權造成侵害。

台北地院法官則認為，「小王」一詞依照一般社會通念，是指與妻子發生婚外情的對象，而「分開以前就這麼搞了」這句話，足以讓其他不知情的人以為黎男曾介入他人家庭，導致黎男受到別人異樣眼光看待或不當聯想，進而造成社會評價受損，李男的行為確實已經構成不法侵害黎男名譽權的侵權行為。

法官接著表示，李男雖然堅稱沒有指名道姓，但現場只有他、黎男、前妻及前妻家人，在場除了黎男以外，都不可能是所謂的「外遇對象」，他所說的小王到底是指誰，顯而易見。

此外，刑事方面，高等法院已依誹謗罪判處李男拘役30日，得易科罰金3萬元。民事部分，台北地院法官考量到雙方的財產狀況、身分、地位、教育程度等因素後，最終判李男應賠償黎男10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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