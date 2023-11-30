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社會 社會焦點 保障人權

人夫渴望自由確診秒落跑　妻聽「床上打滾」對話心碎

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿德（化名，以下人名皆同）自2022年起便以渴望自由為理由，要求妻子小蘋離婚，後來確診新冠肺炎，更是以此為藉口搬離住處，直到小蘋聽到行車記錄器的對話錄音，才知道丈夫與小模玲玲發生婚外情，還相約到賓館或床上打滾，憤而決定對玲玲提告求償200萬元。台北地院法官審理後，判玲玲應賠償小蘋30萬元較為適當。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲小蘋透過行車記錄器錄音才知道丈夫外遇。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

小蘋在判決書中主張，丈夫自2022年起言行舉止發生巨大變化，不僅出現行蹤不明的狀況，還以渴望自由為理由，要求離婚，後來確診新冠肺炎，明明家中還有隔離空間，卻堅持搬出去，接著便在同年7月13日正式離家出走。

小蘋表示，她獨自一人照顧其他家人，期間仍不忘傳訊息向丈夫溫情喊話，直到有一天使用夫妻倆共有的汽車時，才在行車記錄器中聽到丈夫與玲玲的曖昧對話，包含「還是我們要直接去賓館打滾」、「之前還會想說要去哪裡，現在想到要出去，只會想到要跟你在床上打滾」等等，玲玲還不時表示希望丈夫離婚，讓她大受打擊，憤而決定對玲玲提告求償200萬元。

玲玲則辯稱，阿德與小蘋早已感情不睦，阿德2022年間離家獨自在外居住，兩人是透過朋友介紹認識，因為阿德熱烈追求，她輕信了對方的甜言蜜語，進而交往，但兩人並沒有發生性行為，侵害情節應當還算輕微，小蘋要求賠償200萬元顯然過高了。

不過，台北地院法官認為，對於行車記錄器錄到的對話內容，玲玲並無異議，她與阿德之間的對話親密且充滿性暗示，實在讓人難以相信兩人未曾發生性行為，因此不採信她的說詞。

法官接著表示，雖然玲玲聲稱阿德與小蘋早已出現感情裂痕，且長期受到冷暴力對待，後來也提出離婚訴訟，但經查證，阿德與小蘋之間仍會進行對話，也會互相關切，加上夫妻倆的婚姻關係存續中，玲玲不能因為他們婚姻已生齟齬，就合理正當化破壞干擾他人婚姻關係的行為，最終判玲玲應賠償小蘋30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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