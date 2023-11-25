送前任電子蛋糕遭「檢舉戀上副總」　女主管年薪少2個月氣炸

記者黃翊婷／台北報導

在某銀行擔任主管的A女2022年4月間與郭姓男子分手，後來基於往日情誼，曾在對方生日時寄送電子蛋糕，同時告知自己已有新的交往對象，沒想到對方卻氣到開口索要10萬元分手費，還寄黑函到公司，誣指她與副總有一腿，害她被人資約談，可能失去升遷機會，年薪也短少了2個月，憤而決定提告求償126萬餘元，但最終僅獲判賠償10萬元。

▲A女與郭男分手之後，雙方卻因為「電子蛋糕」鬧得很不愉快。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同。）

A女在判決書中主張，和郭男原本是男女朋友，2022年4月間協議分手，同年6月恰好是郭男的生日，基於往日情誼，便寄送電子蛋糕祝賀，同時告知自己已有新的交往對象，沒想到卻因此惹禍上身，對方自同年6月下旬起持續以電子通訊、網路及傳真騷擾，對她傳送違反意願且與性別有關的警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑等言語，還要求約會、重新聯絡，逼迫繼續交往，如果不願意，就要返還交往期間所贈物品，雙方約定折現後匯款10萬元結清。

然而，郭男拿到錢仍不罷休，繼續以簡訊、電話、電子郵件辱罵騷擾，還以傳真、郵寄信件等方式騷擾A女的公司長官，多次寄發不實信件到A女公司的人資部，內容包含「你好，我是XX部門A女的男朋友，她目前背著我跟一位男同事出軌，我相信不會讓這樣的有悖道德的事件蔓延，希望貴公司審慎查之」等等，甚至誣指她與副總有不正當交往關係。A女認為，她因為這件事情受到同事議論，還被人資約談，形象受損危及升遷及加薪機會，年薪甚至短少了2個月，憤而決定對郭男提告求償126萬1000元。

▲郭男要求A女返還交往時收到的禮物。

郭男則辯稱，和A女交往7年送出的禮物包含咖啡機、名牌包、iPhone、機械手錶、鑽戒等等，雙方鬧僵之後，他雖然有收到書面告誡，但沒有再主動接觸A女，反而是A女在2022年9月8日解除他的LINE封鎖並反過來展開騷擾，這才在身心俱疲之下傳訊息告知A女的同事及友人，希望對方不要再來打擾。

郭男強調，寄到A女公司的書信內容沒有任何貶低或辱罵字眼，A女年薪減少應該是與公司營運績效有關，跟他毫無關係，但他也不想繼續浪費時間打官司，因此願意歸還10萬元當作賠償。

不過，雖然郭男自認控訴信件沒有貶低或辱罵A女，但在刑事訴訟方面，他已被台北地院法官依散布文字誹謗罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

民事部分，台北地院法官認為，郭男寄送的信件確實屬於騷擾行為，也因此造成A女名譽受損；然而，當初A女匯款支付那筆10萬元「分手費」，是因為不願意歸還禮物，才改為折抵現金，當下雙方也沒有約定不能再持續騷擾彼此，因此不認為這筆錢是郭男使用詐術騙得的。

最終，法官考量到A女確實因為這件事情受有精神上痛苦，衡量雙方身分、地位、經濟狀況等因素之後，判郭男應賠償10萬元較為適當。