少女離奇失蹤「竟被埋在鄰居後院」　警靠指甲油一眼認出是她

▲少女失蹤5個多月後，被發現陳屍鄰居家後院。（左圖／翻攝臉書Shena Sandefur；右圖／翻攝拉什郡監獄）



記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州一名17歲少女離奇失蹤，5個多月後卻被發現埋在鄰居後院，已經不幸遇害。拉什郡（Rush County）警方證實，59歲屋主從一開始就被列為嫌疑人，而他們歷經多次調查後，終於靠著「指甲油」迅速確認了死者身分。

CNN等外媒報導，少女6月8日被家屬通報失蹤，但直到11月28日、也就是5個多月後才被發現。警方尋獲遺體時，立刻注意到死者也塗著橘色指甲油，與少女失蹤當天在社群媒體發文時的照片特徵相符。

根據調查報告，鄰居史考特（Patrick Scott）擁有一間草坪修剪公司，並且聘僱受害者為兼職員工，他目前已經落網，並被起訴謀殺、妨礙司法、向執法人員提供虛假資訊等罪名。

▲少女受鄰居聘僱，替他修剪草坪。（圖／翻攝臉書Shena Sandefur）



一開始，史考特宣稱少女6月7日沒有來上班，還多次與妻子拜訪家屬，試圖以鄰居身分表達支持。尋獲遺體後，他才承認6月7日在家中與少女發生爭執，於是使用皮帶殺害對方，隔天還做了一個盒子充當棺材，用黑色塑膠袋包裹，再用膠帶封住，埋藏在後院。

自從調查初期，史考特就被列為重大嫌疑人。警方曾帶尋屍犬搜索嫌犯住處，狗狗也在池塘附近發出尋獲人類遺骸的訊號，但當時在水下沒有任何發現。他們後來又展開一次空中搜索，竟發現史考特的院子出現多個土壤翻動的痕跡，申請搜索令後，果然找到遺體。

少女家屬不敢相信，他們心愛的孩子竟然就陳屍在幾公尺之外。母親西娜（Shena Sandefur）悲痛表示，史考特夫妻「一直過來（拜訪），問我還好嗎，並且告訴我們，『我很確定她很好，她會回家的。』我女兒不值得被這樣對待，我們只想要知道為什麼。」

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