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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台股、港股黃金交叉　賴清德：顯示台灣走自己的路一定會出頭天

▲▼賴清德出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（2日）出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會，為立委楊曜站台，現場湧入大批支持者，他致詞時表示，近期台股超越香港恆生指數，顯示台灣堅持走自己的路一定會出頭天，絕對不能走依賴中國的回頭路，呼籲民眾團結一致繼續向前走，選對的人走對的路。

對於近期政壇紛擾，賴清德強調，藍白陣營都沒有治國藍圖，只有政黨利益的企圖，談判過程中看不出誠意，只有互相責備的劇情，不管是藍還是白，都沒有讓世界上架台灣的能力，只有下架民進黨的口號。

賴清德指出，藍白都主張重啟服貿談判、侯友宜甚至提出大量開放中國學生來台灣就業，但國際專家研究結果，中國年輕人失業率可能超過40%，如果開放中國年輕人來台灣就業，會衝擊台灣就業市場，賠上台灣年輕人的未來，國家絕不能交給藍白兩黨。

賴清德致詞時提到近期台股超越香港恆生指數，他表示，台灣在產業轉型、經濟表現和民主成績，已經得到國際的信任，台灣是國際民主模範生也是經濟上國際優等生，表示台灣堅持走自己的路一定會出頭天，絕對不能走依賴中國的回頭路，一定要在蔡總統這條信賴台灣的道路上，團結一致繼續向前走，選對的人走對的路。

賴清德也提到他的副手蕭美琴，他指出賴蕭配有三項特質：第一，有良好的默契；第二，他們都有最完整的資歷，自己從國國民大會代表開始做起，擔任過立委、市長、行政院長，到現在的副總統；蕭美琴擔任過四屆的立法委員、國安會諮委、駐美代表，成為最有影響力的外交官之一；第三，擁有最穩健的團隊，特別是過去七年多蔡英文總統帶領下，有完整的外交、國安團隊，有經驗內政的團隊。

▲▼賴清德出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

身為台灣三離島唯一一席執政黨立委，立委楊曜這次尋求3連霸，因長年深耕離島的交通及醫療社福建設，對於澎湖醫療的大幅提升，社區高齡化的照顧、澎湖軍公教的權益，楊曜一再繳出漂亮成績單，他還透露，預算高達15億的醫療長照大樓已核定，未來可以大舉提升澎湖長照品質。

楊曜強調，對手陣營一再放話耳語，恫嚇青年票投民進黨就會上戰場，但大家都很清楚，民進黨並不是現在才要準備執政，過去小英總統執政，未來賴清德帶領下，會走著既有道路，穩定前進，台灣要走的是強化自己，換取和平之路。

楊曜還說，看看對手選副手，前一晚彼此都還在互相希望對方是自己的副手，隔天一早各自的副手就都出現了，「這真是太不尊重人民了」！他強調，賴清德從政經歷相當完整，是有能力確保台灣主權獨立的領導者，在精挑細選下，與外交見長的蕭美琴搭檔，深信「賴蕭配」才是大家唯一的選擇。他同時也提醒澎湖鄉親，這不是他一個人的選舉，而是「總統、立委、政黨」三個組合在一起的選舉，為了確保台灣的民主自由及主權，大家務必要正確地票票入匭，才能為台灣拚出最好的未來。

▲▼賴清德出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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