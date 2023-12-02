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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳10萬印度移工來台　綠委批：大量假帳號洗板破壞台印關係

▲▼何志偉召開反歧視、要配套，引進印度移工政策之利弊分析記者會。（圖／何志偉國會辦公室提供）

▲何志偉召開反歧視、要配套，引進印度移工政策之利弊分析記者會。（圖／何志偉國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣將和印度簽署勞務合作備忘錄MOU，而有部分網軍側翼指出，引進的印度移工人數為10萬人，甚至認為他們會影響社會治安、並涉及歧視言論。勞動部代表說明，目前相關談判沒有時間表。立委何志偉也表示，「臺灣即將聘用多達10萬名印度移工」完全是錯假消息，勞動人口一夕增加13％該何去何從？這些虛假訊息用大量假帳號洗板政府粉專，散布偏見言論，擾亂臺灣內部，更在國際上破壞臺印關係。

何志偉1日與臺灣新動力智庫、臺灣印度協會籌備處以及印度公民召開「反歧視、要配套，引進印度移工政策之利弊分析記者會」。報載臺灣即將與印度簽署「勞務合作協定備忘錄MOU」未來移工國家將新增印度。

何志偉表示，網路流傳訊息稱台灣將引進10萬名印度移工，網友又指印度性暴力事件層出不窮，憂心台灣淪為「性侵島」，更有團體醞釀上街遊行反對引進印度移工，此錯假訊息將引起臺印兩國之間的摩擦，因此召開此會，呼籲以理性看待移工議題。

何志偉指出，移工問題可以就多方面項進行討論，但如果一昧的汙名化印度移工，或是扭曲政府政策規劃，受傷害的只有臺灣，尤其「臺灣即將聘用多達10萬名印度移工」更是錯誤假訊息。數據指出臺灣目前移工人數統計約72萬人，一夕之間突然增加13%，10萬名印度移工突然出現在臺灣社會，他們的居住問題？交通問題？飲食問題？宗教問題？這些配套可不是憑空可以出現的。

何志偉指出，臺灣也沒有多元宇宙可以讓10萬名印度人穿越來生活，怎麼想都是不可能的事情，然而不可能的事情，卻變成惡意的假新聞，這些虛假訊息用大量假帳號洗板政府粉專，散布恐懼、憤怒以及偏見言論，擾亂臺灣內部，更在國際上破壞臺印關係。

印度公民、在臺藏人福利協會副理事長Tenzin Namda則表示，近年印度最常被看到的關鍵字，是它即將成為下一個超級大國，印度擁有1.5億的勞動市場，科技人才和雙語能力源源不決，移工政策如果好好的去管理、去運作的話，這將會決定臺灣的未來。

臺灣印度協會籌備處主任，孫治本博士以各國數據統計指出，印度是世界上最大的勞動力輸出國，基本上印度政府也樂見印度人前往海外工作。印度已與 13 個國家簽署了就業協議，其中包括英國、日本、法國以及最近的以色列，在全球範圍內提供大量年輕且有能力的勞動力。所以如能有良好的配套措施，臺灣引進印度移工能使臺灣及印度雙贏。

勞動力發展署專委胡欣野說明，新移工來源國的確定，都要等與印度的勞務合作協定備忘錄MOU簽署後才有後續動作，之後也會有工作層級會議討論開放配套，所以根本沒有引進10萬印度移工的說法。而且根據就業服務法規定，不能妨害社會安定是引進移工先決要件並強調臺灣開放印度移工會採取循序漸進、穩健務實態度，審慎規劃開放引進。

媒體也詢問，政策開放印度移工的時間點，以及臺灣對於移工的需求迫切性？胡欣野說明，因為尚未簽屬，也沒有時間點規劃，也持續和印方保持聯繫管道。高齡化、少子化是人口趨勢，日、韓等國也都有政策引入移工，但移工也會自己選擇環境較好的國家去就業。

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