停火協議破裂原因曝！　以色列議員：哈瑪斯不願提供人質釋放名單

▲ 以哈戰事重啟，以色列南部可見加薩受損的建築竄出濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈臨時停火協議未能三度延長，當地1日上午7時到期後戰事重啟。以色列一名議員透露，延長失敗的原因在於哈瑪斯不願提供將釋放的人質名單，導致談判破裂。

前以色列駐聯合國大使、現任國會議員達諾（Danny Danon）向CNN透露，以哈延長停火的可能性之所以破裂，是因為哈瑪斯未能提供將釋放的婦孺名單，「我們看見逾百名人質回到家人身邊，大多是婦孺。不幸的是，哈瑪斯選擇停止我們達成的協議，不願意向我們提供名單。」

達諾說明，「所以很不幸地，我們恢復作戰」，但以色列仍可能繼續就人質問題與哈瑪斯談判，「政府決定支持這種協議。順帶一提，我們願意在不進行表決的情況下延長（停火）。政府想繼續下去，是哈瑪斯決定不繼續。」

達諾還否認《紐約時報》稱以色列政府在哈瑪斯突襲一年前就得知此事的報導，「我們知道哈瑪斯入侵以色列的意圖，但不知道何時會發生及規模大小。以色列面臨很多威脅。」

《紐時》此前於11月30日披露，以色列早在1年多前就獲悉哈瑪斯攻擊計畫，軍方與情報官員卻將其斥為妄想，認定哈瑪斯難以付諸行動，因而忽視具體警告，最終失去降低傷亡的機會，導致10月7日多達1200人喪命。