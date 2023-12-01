憶柯文哲靠8字本色當選市長　黃暐瀚嘆過去半年：還公開透明嗎

▲柯文哲日前自爆有人開價2億美元要他當副手，引發各界議論，但柯事後受訪不願透露進一步內容。



圖文／鏡週刊

民眾黨總統參選人柯文哲上週和國民黨整合失敗後獨立參選，接著又自爆有人開價2億美元要他當副手，引發議論。媒體人黃暐瀚11月30日發文指出，台灣政壇三大總統參選人都有自己的「本命色」，柯文哲2014年靠著「公開透明、感動人心」8個字當選了台北市長，但回顧過去半年藍白合等過程，「公開嗎？透明嗎？」

黃暐瀚以香港四大天王比喻，台灣政壇三大總統參選人也有自己的本命色，民進黨賴清德是「抗中保台、一中一台、中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國民黨侯友宜則是「鐵漢探長」「九二共識」「兩岸不打仗」，而柯文哲只有「公開透明、感動人心」8個字。

黃暐瀚說，柯文哲靠著公開透明，在2014年當選台北市長，「會議記錄全都公開；他跟財團斡旋，幫民眾看緊荷包，天天努力上班嗡嗡嗡。」，柯文哲的強不是因為家裡有錢或是長的帥氣，而是他的「公開透明、感動人心」與其他政治人物不同。

然而他回顧過去半年藍白合的過程頻頻密會，甚至還曾拉下鐵門與藍營密談，再到後來和前總統馬英九等人密會後的6點聲明，「公開嗎？透明嗎？」而在參選後又傳出有2億美元換副手的說法，消息到底出自於誰？他認為，如果真如柯辦發言人陳智菡所言，消息從國民黨來，那應該立刻公布、一刀斃命，反正最近柯吳配的民調才剛跌到第三，若公布了能馬上擊沉國民黨，站回第二，甚至超越賴清德，「怕什麼？」

黃暐瀚認為，飯可以亂吃，話不能亂講，尤其要選總統的人，每句話更是會被放大鏡檢視，顯微鏡檢視，不能出錯。雖然在藍綠夾殺的情況下，柯要勝出機率不高，但現在選戰只剩下40幾天，花招無用、找回初心才是重點，他仍強調「公開透明、感動人心」8個字，「越是不被看好，才越有機會，感動人心。」

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