清景麟建築團隊+屏科大號召500「森麟人」　種4千樹每年減碳百噸

▲清景麟與屏科大號召500名「森麟人」，種下4千棵樹 。（圖／清景麟教育基金會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「每售出一間房子，就種下一顆樹。」呼應清景麟建築團隊的品牌永續精神，由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合辦的年度盛事「森麟人植樹造林」活動，今(1)日在屏東車城保力林場進行，來自自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人參與，種植4000棵台灣原生樹種，藉此提高森林固碳及森林生態系統功能。

清景麟教育基金會與屏東科技大學森林系自2019年起啟動種樹造林計畫，以回應「每售出一間房子，就種下一顆樹。」的品牌精神，為了讓活動具有獨特性，且期望可以成為永續活動標竿，清景麟基金會特別打造「森麟人」活動品牌形象，除了種樹之外，也規劃森林知識教育與相關體驗活動。這項活動，每年皆以不同的活動創意與設計，吸引企業員工與外部人士參與，還獲得2022 Taiwan Design BEST 100「社會關懷友善環境 」獎項的肯定。

2023森麟人活動主題為「Planting the future循環、再生，永續未來事，齊心種下四千棵樹給未來」，活動視覺設計邀請多次獲得金點設計大獎及2023蘇格蘭國際設計節「INTL」海報設計第二名的周雨衛設計師操刀，利用永續關鍵字與 AI對話交談，生成繪圖，創造出未來森林的窗景，藉此傳遞當我們在地球上種植一棵樹時，正在為人類的明天留下永恆的禮物的實踐精神。

林聰麟董事長表示，種樹造林是百年工程，不論未來世界如何變化，地球依然需要森林，現在種下的樹苗，百年後成為一片森林，成就生態鏈的家，永續循環對後代子孫的影響是很有意義的，「森麟人」為清景麟品牌推動ESG很重要的行動之一，今年看到這麼多人願意響應，非常感動！

屏東科技大學校長張金龍說，隨著淨零、碳權、碳中和等議題在全球發燒引起熱烈討論，許多企業紛紛投入造林運動，但造林更重要的是種植合適的樹種、存活率與疏伐等專業的知識與維護，該校森林系擁有專業學術背景，與清景麟教育基金會攜手合作植樹五年，存活率都可達九成以上，並成功地復育絕滅樹種，這不僅只是環境永續的行動，也對學術上貢獻良多。屏東分署長楊瑞芬也對這項活動表達百分之百肯定與支持。