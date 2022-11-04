清景麟基金會號召上百「森麟人」　搶種瀕臨絕滅樹種

▲「森麟人」植樹活動4日在屏東車城保力實驗林場進行 。（圖／清景麟教育基金會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



由清景麟教育基金會主辦，農委會屏東林管處、屏東科技大學農學院及森林系協辦的「森麟人」植樹活動於今(4)日號召200多人齊聚屏東車城保力實驗林場，舉鋤為未來種下一棵樹，搶救復育稀有樹種-恆春山茶。

▲清景麟教育基金會董事長林聰麟(左二)、全國農業金庫副總經理吳百仁(左一)屏科大校長張金龍(右三)與森林系主任陳建璋(右二)及林務局屏東林區管理處秘書張智強(右一)。

2019年起，清景麟教育基金會便積極地與屏科大森林系推行植樹造林運動，持續4年來，不僅成功打響「森麟人」活動品牌，更種植超過萬坪送給未來的樹，平日有賴屏科大森林系的照護撫育，栽種存活率高達九成。

本身就很喜歡登山的清景麟教育基金會董事長林聰麟，是標準的森麟人，呼籲鼓勵大家人的一生至少要走進森林一次，許給下一代一個有植感的家；他也對全國農業金庫副總經理吳百仁年年都率領同仁到場響應，身體力行支持「森麟人」活動表達感謝。

屏科大森林系系主任陳建璋表示，每年種樹森林系都是師生動員做前鋒，著手事前環境評估量測、梳理整地等作業，隨著科技發展，今年特別導入GPS定位系統，追蹤栽種位點，讓民眾親自為小樹苗命名，活動結束後透過網路搜尋栽種位點，重拾彎腰播種當下的初心與感動，凝聚型塑「森麟人」歸屬榮譽感。

今年栽種苦楝、黃連木及台灣特有種-恆春山茶，恆春山茶是台灣特有種，生長範圍僅限於恆春半島的南仁山、鹿寮溪以及欖仁溪附近，其花朵及葉片頗具觀賞價值，惟因族群量小且分布範圍狹隘，植株需成長至胸高直徑約2公分或於日照充足環境下成長，才能開花結果，生長條件限制大，已被評定為瀕臨絕滅物種。

而森麟人植樹活動視覺設計由多次獲得金點設計大獎的周雨衛先生以數碼元宇宙概念發想，訴求即便未來世界科技如何變化，人類終歸得回歸森林，唯有持續種樹，人類得以永續棲息。

除了種樹，當天活動設計以策展方式，打造許多森林創意，如森林盪鞦韆、猴子爬樹、森林饗宴等；已連續4年都參加活動的林小姐說，每年主辦單位都會規劃不同主題，今年定調為「森麟人Landing」，訴求森林是家，是棲息，歡迎森麟人登陸回家，主辦單位把床組、電視直接搬進森林，周圍更散發清新獨特「森麟香」，很特別的感觸。

餐食部分基金會很大心地準備道地原民餐點，餐後另安排走繩不走心、滑降、猴子爬樹及香氛DIY等活動，相當熱鬧。

清景麟教育基金會「森麟人」活動品牌意象知名度漸開，今年報名一推出短短不到兩小時即秒殺，許多網友敲碗懇求明年一定要加碼，主辦單位承諾將擴大舉辦，將所有森麟人打包，揪大家一起回家！