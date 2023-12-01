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「5樣冷菜+稀飯200元」比自助餐貴　他嗆不會再吃！網一看逆風

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲原PO夾5盤小菜、2碗稀飯，這餐花了200元 。（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

「全都冷菜，讓人不敢再度光臨！」一名網友抱怨，日前去清粥小菜用餐，結果點了5盤小菜與2碗稀飯，共花了200元，讓他傻眼直呼不合理，「清粥沒有地瓜兩碗20元，重點是小菜部份就180元！」文章曝光後，多數網友認為「清粥小菜一直都是比自助餐貴啊」、「清粥小菜是好野人在吃的！」

一名網友在臉書《爆廢1公社》附上一張餐點圖片，表示他去買清粥小菜，菜色包括肉鬆、煎蔥蛋、高麗菜、麵筋與魩仔魚各1盤，還有2碗白稀飯，總共花了200元，讓他難以接受。

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原PO不禁翻白眼直呼，5個小菜就要180元，「還是全都冷菜，讓人不敢再度光臨，比自助餐還貴！」

底下網友熱議，「從來就不在路邊買清粥小菜，上次隨便點幾樣就三、四百塊...不再光顧」、「小菜這樣180元有嚇人喔」、「我住這附近，宵夜不會來這吃，寧願走遠一點到文化北路」、「約20幾年前，我吃過類似這樣被算500元的」。

多數人則認為，「魩仔魚很貴的」、「清粥小菜一直都是比自助餐貴啊」、「清粥小菜一直都很『噱』啊，很快就餓了」、「清粥小菜是好野人在吃的」、「魩仔魚不便宜，麵筋你夾的也不少，裡面只有高麗菜算便宜」、「魩仔魚超貴的！這份量應該有60元以上」、「曾幾何時連吃個稀飯都是奢侈」、「清粥小菜你顛倒看就知道了啊，『菜小粥清』都那麼明白跟你說了，你還進去消費」、「麵筋30元、蔥蛋40元、菜40元、魩仔魚90～100元，2碗稀飯40元」、「如果是24小時的清粥小菜這是正常價，一般自助餐就是被坑了」。

還有內行2點分析，「有可能是：1.通常都是深夜出來凌晨收工，晚上準備這些本來就比較累，算貴一點（很多行業都有夜間加成）；2.一般針對的消費族群都是夜貓子、八大行業，這些人往往對價格比較不會太敏感（有錢到無感or不想在女人旁邊裝窮），所以你說比自助餐還貴，我覺得還蠻正常的」。

▼網友笑稱，清粥小菜是有錢人在吃的。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

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