　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂追SWAG早春女神被疏遠　碩士男嗆：想看妳的「人身」...下場慘了

▲▼早春女神 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳女在直播平台上有「早春女神」的封號。（圖／翻攝自SWAG）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓碩士生網路上認識在SWAG直播平台上小有名氣、有「早春女神」之稱的陳姓女子後，展開熱烈追求，李男對陳女長期追蹤，也經常看女神直播點讚，今年6月間，李男發現陳女有意疏遠他，甚至還申請保護令，讓他氣得在陳女的IG嗆「破壞妳直播」、「想看妳的人身會怎樣？」，陳女覺得受到威脅報警提告，檢察官偵查後依恐嚇危害安全罪將李男起訴。

▲▼早春女神 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳女在直播平台上頗受歡迎。（圖／翻攝自陳女IG）

據了解，陳女在直播平台上頗受歡迎，還曾被媒體報導是SWAG三大超正女神之一，李男因為長期追蹤陳女的網路直播而認識，後來兩人私下交換IG帳號而成為朋友。

檢方指出，李男為了獲得陳女的青睞，除了經常到陳女的直播間捧場，也會按讚分享，希望衝高陳女的人氣，甚至私下也頻頻邀約陳女外出見面約會，後來陳女覺得李男「太黏」想疏遠，但李男卻開始出現跟蹤等騷擾行徑，讓陳女不得不向法院聲請保護令。

▲▼早春女神 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳女在直播平台上頗受歡迎。（圖／翻攝自陳女IG）

李男認為「真心換絕情」後，在今年6月10日下午1時許，透過IG傳訊息給陳女嗆「我也告訴妳我隨便就可以破壞妳的直播」、「我就看妳封鎖人快還是我做事快」、「妳說妳的人生妳自己負責，我也想看妳的人身會變怎樣？」

陳女收到訊息後，擔心李男會對她不利，於是報警提告，李男在警詢辯稱沒有恐嚇陳女的意思，寫「人身」是因為國文不好，但檢察官不採信他的說法，認為他犯後態度不佳，偵結後依恐嚇危害安全罪將李男起訴。

ET快訊
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了
高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者全認賠：歡迎入住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

幫「白家幫」討債集團查37筆個資　桃園警判刑2年+繳庫10萬

「華爾街女神」黑化過程曝！偕母3度執行殺人計畫　小姑命大逃死劫

快訊／苗栗惡火5死相驗　一家四口吸入濃煙亡！3F移工死因待解剖

爛醉男路倒皮夾被偷　目擊者報警...竊賊剛上小黃秒被逮！

彰化5連霸議員當選無效確定　問政冠軍落選頭吳韋達將遞補

屏東果菜市場前「轎車鬼切」！直行機車遭撞噴　母女雙雙送醫

台61大貨車自撞！廢土噴出灑路面　害對向重機慘摔...2人送醫

網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

幫「白家幫」討債集團查37筆個資　桃園警判刑2年+繳庫10萬

「華爾街女神」黑化過程曝！偕母3度執行殺人計畫　小姑命大逃死劫

快訊／苗栗惡火5死相驗　一家四口吸入濃煙亡！3F移工死因待解剖

爛醉男路倒皮夾被偷　目擊者報警...竊賊剛上小黃秒被逮！

彰化5連霸議員當選無效確定　問政冠軍落選頭吳韋達將遞補

屏東果菜市場前「轎車鬼切」！直行機車遭撞噴　母女雙雙送醫

台61大貨車自撞！廢土噴出灑路面　害對向重機慘摔...2人送醫

網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

MAMA／《Smoke》原唱合作《SWF 2》舞台掀高潮！秒被李泳知吐槽：沒揪

周榆修再提君悅「唸簡訊」　侯友宜反問：不是兄弟登山各自努力嗎？

朴恩斌《無人島的Diva》波浪捲太溫柔！造型變化史根本髮型百科全書

史提芬荷伯闌尾破裂緊急手術！　《荷伯報到》喊卡停秀一周

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

不捨王躍霖離開味全龍　張景淯眼眶泛淚：我們晚上都會聊天

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

即／中華郵政台北郵件處理中心墜樓！　女同仁送醫亡

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

即／法國情侶「彎刀縱走」失聯！　找到人了

即／高雄工安意外！1工人遭活埋受困

看A片淫聲擾人被打死　狠室友怨「講不聽」

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

神棍開行動淫車騙色　逼少女車震158次「馬上風」

嘉義民雄死亡車禍！女大生頭部重創不治

快訊／通化街市場突傳巨響！1人躺遮雨棚死亡

即／北市愛國東路墜樓！女倒臥平台命危

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

更多熱門

相關新聞

車隊掃街未掛車牌挨轟　蔡培慧：願受罰

車隊掃街未掛車牌挨轟　蔡培慧：願受罰

投二選區民進黨籍立委候選人蔡培慧日前進行車隊掃街時，遭爆其本人所乘車輛竟未懸掛車牌，公然觸法，甚至全程直播、平添不良示範，國民黨南投縣黨部批評：「總統也不敢這麼囂張！」蔡培慧解釋，其搭乘車輛車牌在行進途中意外掉落，也願意依法受罰，相關直播畫面亦已刪除。

中國大學生瘋直播！男猝死女裸露亂象頻傳

中國大學生瘋直播！男猝死女裸露亂象頻傳

鬥魚CEO被捕原因曝光　竟涉嫌開設賭場！

鬥魚CEO被捕原因曝光　竟涉嫌開設賭場！

爆黃國昌硬上女學生挨告　周玉蔻辯想當部長應受檢驗

爆黃國昌硬上女學生挨告　周玉蔻辯想當部長應受檢驗

乳辣媽沒錢交保　涉毒辯：總統叫我賣的

乳辣媽沒錢交保　涉毒辯：總統叫我賣的

關鍵字：

SWAG早春女神疏遠碩士男破壞直播

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面