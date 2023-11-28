狂追SWAG早春女神被疏遠　碩士男嗆：想看妳的「人身」...下場慘了

▲陳女在直播平台上有「早春女神」的封號。（圖／翻攝自SWAG）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓碩士生網路上認識在SWAG直播平台上小有名氣、有「早春女神」之稱的陳姓女子後，展開熱烈追求，李男對陳女長期追蹤，也經常看女神直播點讚，今年6月間，李男發現陳女有意疏遠他，甚至還申請保護令，讓他氣得在陳女的IG嗆「破壞妳直播」、「想看妳的人身會怎樣？」，陳女覺得受到威脅報警提告，檢察官偵查後依恐嚇危害安全罪將李男起訴。

▲陳女在直播平台上頗受歡迎。（圖／翻攝自陳女IG）

據了解，陳女在直播平台上頗受歡迎，還曾被媒體報導是SWAG三大超正女神之一，李男因為長期追蹤陳女的網路直播而認識，後來兩人私下交換IG帳號而成為朋友。

檢方指出，李男為了獲得陳女的青睞，除了經常到陳女的直播間捧場，也會按讚分享，希望衝高陳女的人氣，甚至私下也頻頻邀約陳女外出見面約會，後來陳女覺得李男「太黏」想疏遠，但李男卻開始出現跟蹤等騷擾行徑，讓陳女不得不向法院聲請保護令。

▲陳女在直播平台上頗受歡迎。（圖／翻攝自陳女IG）

李男認為「真心換絕情」後，在今年6月10日下午1時許，透過IG傳訊息給陳女嗆「我也告訴妳我隨便就可以破壞妳的直播」、「我就看妳封鎖人快還是我做事快」、「妳說妳的人生妳自己負責，我也想看妳的人身會變怎樣？」

陳女收到訊息後，擔心李男會對她不利，於是報警提告，李男在警詢辯稱沒有恐嚇陳女的意思，寫「人身」是因為國文不好，但檢察官不採信他的說法，認為他犯後態度不佳，偵結後依恐嚇危害安全罪將李男起訴。