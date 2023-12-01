賴清德競總3日成立大咖全出席　卓榮泰：跟對手醜惡組合強烈對比

▲賴清德「全國暨台北市競選總部成立宣布記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴將於12月3日舉辦「全國暨台北市競總成立大會」，競選總部今（1）日召開宣布記者會，全國競選總部總督導卓榮泰表示，對手合演一場國際鬧劇，在總統大選正式成局後，對手內部矛盾跟衝擊再次顯現出是非常醜惡組合，跟美德台灣也形成強烈對比。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴將於12月3日舉辦「全國暨台北市競總成立大會」，屆時黨內大咖如總統蔡英文，行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、競選總部總幹事潘孟安、競選總部主任委員姚立明將全員到場、營造團結氣勢。

卓榮泰表示，3日一過就剩下最後40天，以賴清德副總統為主，到各地籌組後援會跟競選總部，一直到蕭美琴加入整個團隊、非常興奮，反觀對手合演一場國際鬧劇，互相猜忌懷疑如何合作？信賴台灣是一個鮮明對照。

卓榮泰指出，在正式成局後，對手內部矛盾跟衝擊再次顯現出是非常醜惡組合，跟美德台灣也形成強烈對比，經過大家的努力，全國競總將與各地競總共同出發、贏得勝利，希望國家的主人們挺身站出來，讓國際看到這次選舉可以建立什麼樣新的價值，這是關鍵也必須勝利的時刻。

台北市競選總部主委陳時中表示，感謝所有候選人及背後的團隊，也看到許多黨公職和大家站在一起，讓人真正見識到「2024，團結一致」的氣勢。他現在不再強調民進黨要贏 ，而是台灣要贏，期盼大家為了台灣心存善念，用「台灣情、台灣心」加入台灣隊，共同持續來繁榮台灣，壯大台灣。

賴清德台北市競選總部後援總會總會長陳茂仁表示，日前百工百業後援會，受到場地限制，但依然湧入超過2500人，顯見民眾支持的熱情。12月3日是一個很好的時間，可以讓大家見識到「選對的人，走對的路」，期待四大社團，全國百工百業的支持者都能參加，也邀請所有民眾踴躍參與。

北市競選總部總幹事吳思瑤則指出，自從總統人馬底定後，國民黨侯康配火力全開、強化操作仇恨，現在已經沒有本土藍只有戰鬥藍，藍營為了選票激化深藍認同，不斷拋出違反主流民意、背叛年輕世代的主張，不希望每次選舉都是撕裂的開始，而是凝聚團結的時刻，想請所有溫暖的理性選民以及中間選民站出來拒絕仇恨跟撕裂。

▼全國競選總部總督導卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

