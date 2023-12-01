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社會 社會焦點 保障人權

消防車水帶離譜掉落高速公路！害4車衰撞爆胎爛毀　消防局出打了

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲民眾車輛在國道上輾到消防車水帶，造成破胎。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

國道4號神岡段上月21日晚間發生4車接連輾過不明物體，造成破胎、底盤毀損，經駕駛人查看發現竟是消防車水帶，幸未造成人員受傷。而這個消防車水帶，是屬於台中市神岡消防分隊所有，當晚2名隊員外出進行道路訓練，全然不知水帶已途中掉落，返隊清點才發現水帶遺失，追查得知釀成4車車禍，台中市消防局正進行內部檢討，將處行政處分。

國道警察第三大隊調查，11月21日晚間9時許，國道4號西向13.2公里處有消防車掉落水帶，導致4輛車輾壓造成車損，無人受傷。針對掉落物部分，將依違反道交條例第30-1條規定，處1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼神岡消防分隊水帶掉落在國道四號，民眾車輛輾過造成車損。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據了解，當晚神岡消防分隊陳姓、許姓隊員駕駛消防車外出進行道路駕駛訓練，疑因油壓桿故障導致腳踏板鬆脫，造成水帶掉落，不過2人開車時並未發現，直至返回隊上清點器材時，才發現水帶遺失。

經調閱相關影像，消防員得知水帶是在國道4號上掉落，緊急向國道警詢問，一問之下竟已有4車遭殃。對此，台中市消防局目前正進行內部檢討，將對陳、許2員處行政處分。

國道警察呼籲，駕駛人駕駛汽車務必檢視車輛機件是否運作正常及牢固、隨車工具是否妥善收齊固定，以避免車輛機件、附著物掉落事故發生。

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神岡消防分隊消防局水帶掉落遺失車禍

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