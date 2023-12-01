遭綠嗆「現代版溥儀」　侯、趙對看大笑：沒能力的人才會鬥來鬥去

記者崔至雲／台北報導

民進黨批評「侯康配」想要創造「雙總統制」，架空總統參選人侯友宜，侯友宜若當選恐成「現代版溥儀」的傀儡總統。侯友宜、趙少康今（1）日接受媒體訪問時，侯先大笑，並說，他非常有自信，趙少康非常有能力，有自信跟有能力的人在一起，並肩作戰。「沒有能力、沒有信心的人才會鬥來鬥去，他們兩個合作要拚，就那麼緊張幹什麼嘛，不要老是見縫插針分化，沒招了嗎？」。

▲侯友宜、趙少康訪視五股夏綠地。（圖／記者李毓康攝）



趙少康日前表示，「他不當安靜的副手」，也提到，他會把「副總統當成總統來選」；此言論遭民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱表示，顯見侯友宜對自己治國能力沒信心、趙少康也對侯友宜沒信心，才會企圖靠分權來架空侯友宜，未來侯恐將成為「現代版溥儀」的傀儡總統。

侯友宜聽聞先「哈哈哈」大笑幾聲並向趙少康對看，他說，他非常有自信，趙少康非常有能力，有自信跟有能力的人在一起，並肩作戰，強加強就變強強聯盟就強強滾，一定贏得勝選。

侯友宜嗆，今天沒有能力沒有信心的人才會鬥來鬥去，看他們兩個合作要拚，就那麼緊張幹什麼嘛，不要老是見縫插針分化，沒招了嗎？總統、副總統本來就有不同職權，大家會一起往前推動，趙少康有經驗有能力，一定借重長才好好思考。

侯友宜說，他會跟趙少康一起往前走，就像他新北市團隊，侯決定後，副市長主持會議帶著往前走，這是不變的，也因此把五股垃圾山變成環保公園，副市長主持協調各局處往前走，「憲法有規定就照憲法做，你自己的問題都還沒有解決咧」。