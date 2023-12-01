要求民進黨放棄台獨黨綱！　侯友宜：賴清德當選台灣要面臨戰爭

記者崔至雲／新北報導

美國「外交事務」期刊刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生三名美中關係學者的聯名文章，文中呼籲民進黨總統參選人賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。對此，國民黨總統參選人侯友宜也喊出，賴清德就是造成國安危機最大的引戰者，「賴清德你真的要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱，站出來勇敢說，不要老是說一套做一套，不然給你當選，台灣就要面臨戰爭了」。

▲侯友宜、趙少康訪視五股夏綠地行程。（圖／記者李毓康攝）



侯友宜說，賴清德就是造成國安危機最大的引戰者，賴處處都說，他是台獨的務實工作者，高舉台獨萬歲，這才是引戰，不但台獨工作者引戰，他國安危機還多的，賴主張天然氣用了這麼高的比例，但萬一台灣被封鎖，國安危機不是更高嗎？

侯友宜說，到了選舉沒有把國安當一回事，反而是抹紅侯友宜，說會造成國安危機，説他親中，這樣一個選舉的方式是沒人可以接受，「賴清德你真的要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱，站出來勇敢說，不要老是說一套做一套，不然給你當選，台灣面臨戰爭就起了了」。

「真正讓國安危機的是賴清德，不是侯友宜」，侯友宜說，他這輩子很清楚，用行動展現保護台灣，43年他用他的生命照顧台灣人民生命，大家都可以來檢視侯友宜，顧台灣也是他出來選舉的目標，所以請人民張開眼睛看看引戰台獨，引戰主張台獨的賴清德，還是看到一輩子保護人民生命，用生命顧台灣的侯友宜，一比就清楚了。

另，針對總統蔡英文日前受外媒專訪時提到，兩岸現在不會打仗，侯友宜回應，以巴戰爭、俄烏戰爭，有想過說打就打嗎？戰爭絕對不可以有萬一，戰爭沒有用賭的，和平才是一個最重要的保障，所以和平也不能像一些政客，沿街叫賣，戰爭更不能用賭注的，民進黨政府不要老是抗中保台，又來和平保台，

「你真的想保護台灣嗎？難道要寄望別人嗎？賭他不會嗎？誰要相信呢？」侯友宜嗆，民進黨有誠意就把台獨黨綱拿掉，展現態度，侯友宜一被子就事故台灣，完全不一樣，不要再騙選票。

