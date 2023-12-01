重申12／5為主！吳欣盈打斷提問　冷回：已經講過了有沒有其他問題

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對雙重國籍爭議，民眾黨副總統參選人吳欣盈昨表示「我已放棄美國籍，12月5日見真章」，吳今（1日）受訪時，再次被追問相關事情，吳僅回應，中選會已經在查證當中，那就是12月5日為主，「以上，謝謝大家」。對於媒體又問，有很多方法可以證明沒有美國籍，但妳是不是顧及到自己的...，只是媒體尚未問完，吳欣盈打斷表示，「我剛剛已經講過了，有沒有其他的問題呢」。

吳欣盈1日上午陪同民眾黨立委參選人張其祿到景美早市拜票。由於媒體多提問雙重國籍相關問題，包括：可否解釋12月5日才公布的原因？傳民眾黨內沒有人看過妳放棄美國籍的文件？放棄國籍原因為何？有一說是美國大查稅，另一說是妳當時人生有變化，是否真的要深耕台灣？媒體人楊文嘉公布的文件是否妳給予的？怎麼看12月5日前這段時間被質疑要讓自己有更多媒體版面？

吳欣盈統一回應，中選會已經在查證當中，那就是12月5日為主，「以上，謝謝大家」。媒體追問，為何12月5日才公布？吳說：「中選會就說那個時候會公布啊。」媒體再問，妳自己本身有放棄國籍嗎？吳重申，「我在這部分不會再做額外的回答，謝謝你們」。

一旁的張其祿表示，民眾黨一切按法制作業，吳欣盈講得非常清楚，這些事情不用用八卦、扒糞來看待，就是依法行政，而吳就是按《選罷法》登記，一切按法律在走，外界不必揣測，反正時間到了自然公布，一切合法合規，一點問題都沒有，大家按程序來走。

媒體又問，有很多方法可以證明國籍，但妳是不是顧及到自己的...。只是媒體尚未問完，吳欣盈打斷表示，「我剛剛已經講過了，有沒有其他的問題呢」。