全台最貴光明燈！鹿港天后宮50萬「斗首」 　連續8年都是她點的

▲鹿港天后宮有盞50萬元財運亨通斗(右)。（資料圖／鹿港天后宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港天后宮點燈每年總是吸引排隊人潮，其中有盞號稱全台最貴的光明燈，就屬最靠近斗母的斗首「財運亨通斗」也是唯一的一盞，要價50萬元，有錢想點還不一定點得到，必須要先合八字且連續擲3次聖筊獲得媽祖應允，7年來都由某家營造公司高姓闆娘點走，明年龍年，她向廟方點頭表達意願後，確定再度連莊。

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▲鹿港天后宮斗燈廳。（資料圖／鹿港天后宮提供）

天后宮點燈包括安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿、闔家平安斗與財運亨通斗等等，從農曆11月1日起開始作業，其中800元的光明燈、3800元的闔家平安斗，與不到200盞的8800元的財運亨通斗最吸引民眾，8點前廟前就已經擠滿排隊人潮。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，「財運亨通斗」的斗首，年年都是詢問度很高，高女在第一年來登記時，透過「擲筊」3次聖筊取得媽祖應允，接著再進一步確認八字格局與斗首相合後，就由高女取得斗首點燈的機會，明年她也點頭願意續點，因此再度將機會保留給高女。

▲鹿港天后宮點燈排隊人潮。（資料圖／鹿港天后宮提供）

劉家汶說，這盞燈的價位雖然要50萬元，幾年來都是由高姓民眾擲得，她也向廟方透露，她是虔心向媽祖祈求公司及員工外出一切平安順遂，這幾年來都能深深感受的到聖母媽祖庇佑，因此她也秉持著媽祖行善願力，更經常低調回到廟方向媽祖參拜，感謝媽祖庇佑員工平安。