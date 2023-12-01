苗栗頭份閃燈路口2車互撞！1車4輪朝天駕駛輕傷　肇事原因曝

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市鬧區11月26日發生2部自小客車擦撞，其中一部車4輪朝天「烏龜翻」在車道上，所幸駕駛只有左手擦傷，另一車駕駛無傷，雙方均未酒駕。警方調閱路口監視器發現，2車行經閃燈路口未減速慢行才會肇事，詳細事故原因及肇事責任警方還要釐清。

▲苗栗縣頭份市鬧區中正路與信東路口發生2部自小客車車禍，1部自小客車4輪朝天翻在中正路上，駕駛輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

發生車禍的地點在頭份市「上公園」附近的中正路和信東路路口，11月26日中午12點半左右，陳男駕駛灰色自小客車沿中正路由北往南行駛，賴女駕駛白色自小客車沿信東路由西往東行駛，2車在路口處發生碰撞，灰色自小客車碰撞後4輪朝天翻在中正路上，陳姓駕駛自行脫困，救護車抵達後救護人員評估他的傷勢，陳男僅有左手擦傷，現場協助包紮止血後，並沒有送醫。

警方對雙方駕駛實施酒測，均排除酒後駕車。初步調查，車禍發生時灰車行駛方向是閃黃燈，白車行駛方向是閃紅燈，2車行經閃燈路口未減速慢行才會肇事，詳細事故原因及肇事責任警方還要釐清。

頭份市鬧區發生4輪朝天的車禍也引起地方熱議，頭份市長羅雪珠表示，已經和縣政府多次共同會勘該處路口，因儲車空間不足，不利常時控管號誌，目前只在上下班時間進行控管，其他時間以閃燈處理，市公所也會轉請相關單位，持續研議來改善該路口交通控制措施，以創造更安全、便捷的交通環境。