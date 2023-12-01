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社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市南機場國宅火警！濃煙直竄天際　1人燒成焦屍

記者黃彥傑、邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市萬華區西藏路南機場國宅，1日上午發生火警！現場為5層樓建築，5樓陽台起火，火舌冒出火星掉落4樓陽台延燒，消防人員佈線搶救，火勢於上午10時17分撲滅。警消在4樓屋內找到一具焦屍，而隔壁待救人員已由雲梯車帶至地面，沒有受傷。整起事件造成1人死亡，至於詳細火警發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲台北市西藏路火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市西藏路火警。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲台北市西藏路火警。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲台北市西藏路火警。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲北市萬華區西藏路火警。（圖／民眾提供，下同）

▲北市萬華區西藏路火警。（圖／民眾提供，下同）

▲北市萬華區西藏路火警。（圖／民眾提供，下同）

▲北市萬華區西藏路火警。（圖／民眾提供，下同）

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